आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, सॉलिसिटर जनरल बोले- नसबंदी या टीकाकरण से बच्चों का अंग-भंग होना नहीं रुकता

Stray dogs in Delhi-NCR: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली प्रार्थना पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर उनका रुख पूछा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले सभी लोगों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी। पूरी समस्या नियमों के कार्यान्वयन में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण है। नियम और कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। एक ओर इंसान पीड़ित हैं, तो दूसरी ओर जानवर भी पीड़ित हैं, और पशु प्रेमी यहाँ मौजूद हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बच्चे मर रहे हैं। नसबंदी से रेबीज़ नहीं रुकता, भले ही आप उन्हें टीका लगा दें; इससे बच्चों का अंग-भंग होना नहीं रुकता। मेहता ने कोर्ट के समक्ष एक आंकड़ा पेश किया जिसमें कहा गया कि 2024 में देश में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले दर्ज किए जाएँगे। उसी वर्ष रेबीज़ से 305 मौतें हुईं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉडल के अनुसार यह संख्या कहीं ज़्यादा है। कोई भी जानवरों से नफ़रत नहीं करता।

सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि बच्चे खुले में खेलने नहीं जा पा रहे हैं। अदालत को इसका समाधान ढूँढना होगा। यह एक मुखर अल्पसंख्यक दृष्टिकोण है, जबकि चुपचाप पीड़ित बहुसंख्यक दृष्टिकोण है।

एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सवाल यह है कि क्या नगर निगम ने कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? अब, कुत्तों को उठाया जा रहा है। हालाँकि, आदेश में कहा गया है कि नसबंदी के बाद, आवारा कुत्तों को समुदाय में खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वह दो न्यायाधीशों की पीठ के 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी 11 अगस्त के उस आदेश का विरोध किया, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज़ से एक भी मौत नहीं हुई। बेशक, कुत्तों का काटना बुरा है, लेकिन आप इस तरह की भयावह स्थिति पैदा नहीं कर सकते।