अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डाल जिंदा जलाया

नई दिल्ली। असम के कछार जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक पति अपने पत्नी को जिंदा फूंक दिया है। पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल पत्नी को ईलाज के के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

असम के कछार जनपद के लखीपुर उप-मंडल के बंदू चाय बागान निवासी तपन को पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी रीमा पर अवैध संबंध को लेकर शक था। इस बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा भी हुआ करता था। तपन शराब के नशे में घर लौटा तो रीमा अपनी प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। इस पर तपन क्रोधित हो गया और दोनों के बीच झगड़र शुरू हो गया। इसी बीच तपन ने पत्नी रीमा कहार पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दिया। आग लगने के बाद रीमा दर्द के मारे जोर-जोर से चीखने लगी और सामने खड़े तपन से मदद की भीख मांगती रही, लेकिन तपन का दिल नहीं पसीजा और वह वहीं खड़ा रीमा को तड़पता देखता रहा। काफी देर तक चीखने-चिल्लाने के बाद रीमा जमीन पर गिर कर बेहोश हो गई। रीमा की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तुरंत आग बुझा कर रीमा को लकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि रीमा की हालत गंभीर। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति तपन को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरु कर दी।