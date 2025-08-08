पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत, यूक्रेन पर युद्ध के

  1. हिन्दी समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत उस दौरान हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर टैरिफ वॉर कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध, पुतिन को भारत के आमंत्रित करना, भारत-रूस साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के मुद्दे पर बातचीत हुई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत उस दौरान हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर टैरिफ वॉर कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध, पुतिन को भारत के आमंत्रित करना, भारत-रूस साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के मुद्दे पर बातचीत हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। उन्होंने कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी के लिए उत्सुक हूं।

