Bigg Boss 19: मृदुल के ‘बाबू’ कहने पर भड़कीं तान्या, घरवालों के सामने बोली- मेरे साथ…

सुपरस्टार सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के प्रीमियर के बाद इस सीजन का पहला दिन शुरू हो गया। बिगबॉस 19 का पहला दिन बहुत ही ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग रहा। यहां ‘बिग बॉस’ ने पहले दिन ही सभी कंटेस्टेंट्स को एक टास्क देते हुए बड़ा खेला खेल गए। शो के पहले दिन ही बिग बॉस ने सभी घरवालों को टास्क देते हुए एक कंटेस्टेंट का नाम बताने के लिए कहा, जो घर में रहने के लायक नहीं है। इसके घर में पहले दिन अंडे को लेकर लड़ाई भी हो गई। वहीं, इन सब के दौरान मृदुल और तान्या के बीच भी नोंक-झोंक देखने को मिली। जहां तान्या मृदुल के बाबू कहने पर भड़क गई। आइए बताते है पूरी स्टोरी
Bigg Boss update : सुपरस्टार सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के प्रीमियर के बाद इस सीजन का पहला दिन शुरू हो गया। बिगबॉस 19 का पहला दिन बहुत ही ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग रहा। यहां ‘बिग बॉस’ ने पहले दिन ही सभी कंटेस्टेंट्स को एक टास्क देते हुए बड़ा खेला खेल गए। शो के पहले दिन ही बिग बॉस ने सभी घरवालों को टास्क देते हुए एक कंटेस्टेंट का नाम बताने के लिए कहा, जो घर में रहने के लायक नहीं है। इसके घर में पहले दिन अंडे को लेकर लड़ाई भी हो गई। वहीं, इन सब के दौरान मृदुल और तान्या के बीच भी नोंक-झोंक देखने को मिली। जहां तान्या मृदुल के बाबू कहने पर भड़क गई। आइए बताते है पूरी स्टोरी
कुनिका और बशीर के बीच ऑमलेट
दरअसल, पहले दिन कुनिका और बशीर अली के बीच ऑमलेट बनाने को लेकर लड़ाई हुई, जो घर की लाइट ऑफ होने के बाद तक चलती रही। घर में एक तरफ जहां कुनिका और बशीर लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तान्या, गौरव, अमाल मलिक, और मृदुल तिवारी मिलकर आपस में कुनिका और बशीर की लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच तान्या ने सभी से पूछा कि यार, कार्पेट पर झाड़ू कैसे लगाते हैं? इस पर मृदुल ने कहा कि हमें क्या पता है? हमने भी पहले कभी ये सब काम नहीं किए हैं।
घरवालों ने की लड़ाई पर चर्चा
इस पर तान्या कहती है कि लेकिन यार कल सोकर उठते ही पूरे घर में झाड़ू लगानी है। कैसे होगा… इस पर मृदुल कहता है कि आरे इतना क्या सोचना, मुझे भी तो टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया है। मैंने भी पहले कभी ये काम नहीं किया पर अब करना पड़ेगा और मैं कर रहा हूं। इस पर तान्या कहती है, ‘यार, मैं कहां कह रही हूं कि मैं नहीं करूंगी, मैं बस पूछ रही थी कि कार्पेट पर झाड़ू कैसे लगाते हैं।’
मृदुल पर भड़की तान्या
इसके बाद मृदुल तान्या को समझाते हुए गलती से बाबू कह देता है। जिसे सुनते ही तान्या भड़क जाती है और कहती है कि मेरे साथ ये बात मत करो। मुझे बाबू-बेबी बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।