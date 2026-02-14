जीत के बाद तारिक रहमान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत-बांग्लादेश संबंधों पर कह दी बड़ी बात

Tarique Rahman Press Conference : बांग्लादेश संसदीय चुनाव में भीषण जीत के बाद बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने शनिवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रहमान ने देश की कानून व्यवस्था, भारत-बांग्लादेश संबंधों और SAARC के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। रहमान ने कहा, “देश में डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए लोगों के प्रति जवाबदेह एक पार्लियामेंट और सरकार फिर से बनाई जा रही है। यह पक्का करने के लिए कि कोई बुरी ताकत देश में तानाशाही फिर से न ला सके और यह पक्का करने के लिए कि देश गुलाम देश न बन जाए, हमें एकजुट रहना होगा और लोगों की इच्छा का साथ देना होगा।”

BNP चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा, “हमारे रास्ते और राय अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के हित में हमें एकजुट रहना चाहिए। मेरा पक्का मानना ​​है कि देश की एकता हमारी सामूहिक ताकत है, जबकि बंटवारा हमारी इच्छा है…” उन्होंने कहा, “यह जीत बांग्लादेश की है। यह डेमोक्रेसी की जीत है, और आज से हम सब आज़ाद हैं। मैं बांग्लादेश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। फासिस्ट सरकार और संविधान और डेमोक्रेटिक सिद्धांतों की उसकी गैर-कानूनी अनदेखी अब फेल हो गई है। हमारी सरकार अब पूरे देश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर पक्का करेगी… बांग्लादेश के लोगों का BNP पर दिखाया गया भरोसा दिखाता है कि नागरिकों का हम पर भरोसा है। इस भरोसे के ज़रिए, हम सभी बांग्लादेशियों के विकास और तरक्की के लिए बिना थके काम करेंगे…”

बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था को लेकर रहमान ने कहा, “मेरा मैसेज साफ़ है: किसी भी तरह, बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होगा। हम शांति और सुरक्षा में रुकावट डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सभी पर बराबर लागू होगा…” भारत-बांग्लादेश संबंधों के बारे में पूछे जाने पर, बीएनपी चेयरमैन ने कहा, “हमने विदेश नीति के बारे में खुद को साफ कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश का हित और बांग्लादेशी लोगों का हित सबसे पहले आता है। बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के हित की रक्षा करके, हम अपनी विदेश नीति तय करेंगे।”

SAARC को फिर से शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर, BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा, “SAARC की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी, इसलिए ज़ाहिर है कि हम SAARC को फिर से शुरू करना चाहेंगे। हम अपने दोस्तों से बात करेंगे, एक बार सरकार तय हो जाने के बाद, हम इसे फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे।” जब उनसे पूछा गया कि क्या वह शेख हसीना को भारत से वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा, “यह बेशक कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है।”