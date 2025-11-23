  1. हिन्दी समाचार
  3. अध्यापक ने रिश्ते किए शर्मशार आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार के सुपौल जनपद में इं​सानियत को शमशार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक अध्यापक ने अपने की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। छात्रा के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा है। पीड़िता की परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दे कि अध्यापक ने छात्रा से शादी का झांसा देकर आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा एक साल तक शारिरिक संबंध बनाए।

बिहार के सुपौल जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी नाबा​लिग नातिन उनके साथ रहती है और पास के ही एक स्कूल में कक्षा आठ की छात्रा है। उन्होने बताया कि पास के ही निर्मली गांव निवासी 35 वर्षीय राजाराम कुमार उनके गांव आकर कई बच्चों को घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते है। इस पर उन्होने भी अपनी नातिन की ट्यूशन एक साल पहले राजाराम से लगवा दी। उन्होने बताया कि इस दौरान राजाराम ने शादी का झांसा देकर नाबालिग नातिन के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नातिन जब गर्भवती हो गई तो उसने राजाराम को इसकी जानकारी दी। राजाराम ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही नातिन के साथ शादी कर लेगा। वहीं राजाराम के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। इस दौरान नाबालिक दुष्कर्म पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। उन्होने बताया कि 18 नवंबर को पंचायत ने बिना शादी कराए मां-बेटी को राजाराम के घर भेज दिया। वहां पर राजाराम और उसके घर वाले बेटी को प्रताड़ित कर रहे है और मां बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहे है। बीते शनिवार को पीड़िता की नानी ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रहे है।

