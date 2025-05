Team India for FIH Pro League 2024-25: यूरोपीय चरण के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम घोषित, देखें- खिलाड़ियों की लिस्ट और पूरा शेड्यूल

FIH Pro League 2024-25: हॉकी इंडिया ने गुरुवार को एफआईएच प्रो लीग 2024-2025 के यूरोपीय चरण के लिए पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। भारत की 24 सदस्यीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी, जबकि हार्दिक सिंह उपकप्तान बनाए गए हैं। पुरुषों की एफआईएच प्रो लीग 2024-25 का विजेता अगले साल के विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा। FIH प्रो लीग 2024-25 का यूरोपीय चरण के मैच 7-22 जून के बीच मैच नीदरलैंड के एम्सटेलवीन और बेल्जियम के एंटवर्प में खेले जाएंगे।

एफआईएच प्रो लीग 2024-2025 के यूरोपीय चरण के लिए भारत की पुरुष हॉकी टीम

कप्तान: हरमनप्रीत सिंह (डिफेंडर)

उपकप्तान: हार्दिक सिंह (मिडफील्डर)

गोलकीपर: कृष्ण बहादुर पाठक सूरज करकेरा

डिफेंडर: सुमित, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, नीलम संजीप शेस, कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, संजय, यशदीप सिवाच

मिडफ़ील्डर: राज कुमार पाल, नीलकंठ शर्मा,हार्दिक सिंह, राजिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, शमशेर सिंह

फॉरवर्ड्स: गुरजंत सिंह, अभिषेक, शिलानंद लकरा, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, दिलप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह

🚨 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 🚨

Introducing our Indian Men's Hockey Team for the Europe leg of the FIH Pro League 2024–25!

Get ready for top-tier action and electric moments on the turf! 🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame

.

.

.@CMO_Odisha @IndiaSports @sports_odisha @Media_SAI pic.twitter.com/rFpIDt6pPD

— Hockey India (@TheHockeyIndia) May 22, 2025