IPL News : आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो धमाकेदार मैच, जानें- कब, कहां और किसके बीच होगी भिड़ंत

IPL Double Header Match : आज आईपीएल 2026 में दो महामुकाबले खेले जाने हैं, जहां पहला मैच दोपहर में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाना है। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी दूसरे और डीसी छठे पायदान पर है। दूसरा मैच शाम को हैदराबाद में खेला जाएगा। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाली है। आइये जानते हैं कि 18 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 26वां और 27वां मैच कहां और कितने बजे खेला जाना है-

RCB vs DC : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 26वां मैच कब खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 26वां मैच शविवार 11 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

RCB vs DC : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 26वां मैच कहां खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 का 26वां मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

RCB vs DC : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

RCB vs DC : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

RCB vs DC : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

RCB vs DC : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026 के 26वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

SRH vs CSK : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का 27वां मैच कब खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का 27वां मैच शनिवार 18 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

SRH vs CSK : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का 27वां मैच कहां खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 का 27वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

SRH vs CSK : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

SRH vs CSK : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

SRH vs CSK : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

SRH vs CSK : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2026 के 27वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।