टीम इंडिया कल खेलेगी ‘करो या मरो’ के दो मुकाबले, वर्ल्ड कप और सीरीज दांव पर

Cricket News: भारतीय क्रिकेट के लिए कल यानी 23 अक्टूबर का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जहां भारत की मेंस और विमेंस टीम करो या मरो के मुकाबले खेलने वाली है। गुरुवार सुबह को पहले शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम सीरीज बचाने के इरादे से एडिलेड के मैदान पर उतरेगी, जबकि दोपहर में कप्तान हरमनप्रीत कौर की नवी मुंबई में वर्ल्ड कप मुकाबला खेलेगी।
दरअसल, शुभमन गिल की अगुवाई वाली मेंस टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। पर्थ में बारिश से प्रभावित रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया था। जिसके बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली मेहमान टीम सीरीज में 1-0 से पिछड़ गयी है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय टीम के नजरिए से करो या मरो का होने वाला है। अगर टीम एडिलेड में हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी। यह मैच 23 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार, सुबह 09:00 बजे शुरू होगा।
दूसरी तरफ, हरमनप्रीत की टीम आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के इरादे से उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह अहम मुकाबला नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम के सेमी-फाइनल में पहुंचने की संभावना है। वहीं, हारने वाली टीम एलिमिनेट हो जाएगी। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमी-फाइनल में पहुंच चुकी हैं। चौथी टीम- भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में से कोई एक होगी। यह मैच 23 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार, दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा।