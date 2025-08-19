  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ का टीजर जारी, रोमांस करते नजर आए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना

हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ का टीजर जारी, रोमांस करते नजर आए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना

मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) एक नई फिल्म ‘थामा’ (Film 'Thama' ) को लेकर मनोरंजन इंस्टस्ट्री में काफी बज बना हुआ है। बीते दिनों फिल्म की अनाउंसमेंट एक वीडियो के साथ की गई थी जिसमें ये साफ किया गया था कि इस बार फिल्म थामा में स्त्री, भेड़िया और मुंज्या से ज्यादा खतरनाक विलेन होने वाला है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) एक नई फिल्म ‘थामा’ (Film ‘Thama’ ) को लेकर मनोरंजन इंस्टस्ट्री में काफी बज बना हुआ है। बीते दिनों फिल्म की अनाउंसमेंट एक वीडियो के साथ की गई थी जिसमें ये साफ किया गया था कि इस बार फिल्म थामा में स्त्री, भेड़िया और मुंज्या से ज्यादा खतरनाक विलेन होने वाला है। अब मेकर्स ने फिल्म मंगलवार को टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) रोमांस करते नजर आए हैं साथ ही नवाज का भी लुक देखने को मिला है।

पढ़ें :- हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘थामा’की कास्ट का फर्स्ट लुक जारी,फैंस का उत्साह और भी बढ़ा

मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी है ‘थामा’

मैडॉक फिल्म के यूट्यूब चैनल से फिल्म ‘थामा’ (Film ‘Thama’ )  का टीजर रिलीज किया गया है। ‘थामा’ दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स (Dinesh Vijan’s Maddock Films) के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी है फिल्म है। टीजर की शुरुआत में आयुष्मान खुराना और रश्मिका को जंगल में दिखाया गया है। सवाल सुनाई देता है, ‘रह पाओगी मेरे बिना? 100 साल तक’। जवाब मिलता है, ‘100 साल तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं’। इसके बाद जैसा कि हर लव स्टोरी में होता है, टीजर में रश्मिका-आयुष्मान की प्रेम कहानी के बीच भी कुछ मुसीबतें आती हैं, जिनमें हॉरर भी शामिल है। जंगल में जानवरों के साथ आयुष्मान दो-दो हाथ करते हैं। फिल्म लव स्टोरी है, लेकिन इसमें प्यार के साथ खूनी खेल भी है।मैडॉक फिल्म्स ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर टीजर की जानकारी दी है। इसके साथ लिखा है, ‘ना डर कभी इतना शक्तिशाली था और ना प्यार कभी इतना खूनी’!

प्रहलाद चा और मलाइका का आइटम नंबर

पढ़ें :- रश्मिका मंदाना संग रोमांस करते दिखे सलमान खान, 'सिकंदर' का लव ट्रैक 'हम आपके बिना' हुआ रिलीज

फिल्म ‘थामा’ (Film ‘Thama’ )  का टीजर करीब 1 मिनट 49 सेकेंड का है। काफी दिलचस्प है। इस फिल्म के टीजर में मलाइका अरोड़ा की भी डांस करते हुए झलक है, यानी फिल्म में दर्शकों को उनका आइटम नंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ‘पंचायत’ सीरीज के प्रहलाद चा यानी एक्टर फैसल मलिक भी हैं। इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और परेश रावल (Paresh Rawal) जैसे सितारे भी ‘थामा’ का हिस्सा हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

झुग्गी बस्ती में रहने को क्यों मजबूर हुई T-Series की मालकिन? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

झुग्गी बस्ती में रहने को क्यों मजबूर हुई T-Series की मालकिन? एक्ट्रेस...

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का टीजर जारी, रोमांस करते नजर आए आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का टीजर जारी, रोमांस करते नजर आए आयुष्मान...

Bollywood films : Dhurandharके 120 क्रू मेंबर्स की अब कैसी है हालत? सेट पर क्यों थी अस्पताल जाने की नौबत

Bollywood films : Dhurandharके 120 क्रू मेंबर्स की अब कैसी है हालत?...

Celebrity News : कौन हैं Jessica Hines और Jaan? जिन्हें फैसल खान ने बताया आमिर खान की illegal परिवार

Celebrity News : कौन हैं Jessica Hines और Jaan? जिन्हें फैसल खान...

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल हो रहे जम कर ट्रोल, प्रेमानंद महाराज पर दिया बड़ा बयान

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल हो रहे जम कर ट्रोल, प्रेमानंद महाराज पर...

अरे कहना क्या चाहते हो? डायलॉग बोलकर मशहूर हुए अभिनेता ने 91 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, बॉलीवुड में शोक की लहर

अरे कहना क्या चाहते हो? डायलॉग बोलकर मशहूर हुए अभिनेता ने 91...