तेज प्रताप यादव, बोले-इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म होने वाली है,’आठ दिन बाद यहीं मिलेगा रोजगार’

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण के मतदान के बीच जन शक्ति जनता दल (Jan Shakti Janata Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र (Mahua Assembly Constituency) से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने गुरुवार को अपना वोट डाला।

By संतोष सिंह 
Updated Date

वैशाली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण के मतदान के बीच जन शक्ति जनता दल (Jan Shakti Janata Dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र (Mahua Assembly Constituency) से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने गुरुवार को अपना वोट डाला। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के खिलाफ प्रचार करने के सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का मामला है, वो दलों का मामला है। हमारा भी दल है, हम भी उनके खिलाफ प्रचार किए हैं। उन्होंने विरोधियों द्वारा कड़ी टक्कर दिए जाने की बात को खारिज करते हुए कहा कि ‘कोई मुश्किल नहीं है, उन्हें कड़ी चुनौती की आदत है।

माता-पिता और बहन ने दी जीत की शुभकामनाएं

इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Former Chief Minister Rabri Devi) ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने पैर पर खड़ा हो रहा है और एक मां के तौर पर मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूं। वहीं, लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की बेटी रोहिणी आचार्य (Daughter Rohini Acharya) ने भी तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने पर कहा, ‘मेरा आशीर्वाद तेज प्रताप के साथ है। क्या आप अपने भाई-बहनों को आशीर्वाद नहीं देते?

तेजस्वी को नहीं दिया आशीर्वाद?

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने कहा कि ‘माता-पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम अपनी जीत पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस की वजह है यहां बनवाया गया मेडिकल कॉलेज। राजद के मुकेश रौशन के खिलाफ जीत में कोई मुश्किल नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव को आशीर्वाद को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि ‘जो अच्छा काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे।

‘आठ दिन बाद बिहार में ही मिलेगा रोजगार’

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav)  ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार के लिए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म होने वाली है। उन्होंने भरोसा जताया, ‘गांवों में जो लोग रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्हें आठ दिन बाद बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा।’

