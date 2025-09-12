Mirai Release: तेजा सज्जा की फिल्म ‘मीराई’ बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल , जाने क्या है कहानी

साउथ यंग स्टार एक तेजा सज्जा की फिल्म ‘मीराई’ आज सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म लेकर पहले ही काफी बज़ बना हुआ था लेकिन अब तो तहलका मच गया है। तेजा सज्जा और मंचू मनोज की मुख्य भूमिकाओं से सजी इस फिल्म में दमदार एक्शन और गहन भावनात्मक टकराव की झलक पहले से ही दर्शकों को उत्साहित कर चुकी है। ये फिल्म पहले 5 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब 12 सितंबर 2025 को वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

क्या है कहानी?

‘मिराई’ एक निडर योद्धा की गाथा है, जिसे नौ पवित्र ग्रन्थों की रक्षा को लेकर चुना गया है। यह कहानी सिर्फ युद्ध और वीरता की नहीं, बल्कि विरासत, विश्वास और बलिदान की भी है। फिल्म एक ऐसे महाकाव्य युद्ध का मंच तैयार करती है जो पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक सिनेमा के तमाशे का संगम है। तेजा सज्जा और मंचू मनोज के बीच टकराव इस फिल्म का प्रमुख आकर्षण है, जहां एक तरफ जुनून और परंपरा है, वहीं दूसरी ओर शक्ति और चुनौती।

श्रीलीला भी देखने पहुंची फिल्म

एक्ट्रेस श्रीलीला ने ‘मिराई’ स्टार तेजा सज्जा की जमकर तारीफ की है । श्रीलीला ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘हमारे सुपरयोद्धा तेजा सज्जा हमारे नजदीकी थिएटर में!!! मैं मिराई देखने जा रही हूं! टीम को शुभकामनाएं।’ इसके साथ ही बता दें कि फिल्म एक्स पर ट्रेंड कर रही है।