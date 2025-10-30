  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तेजस्वी का NDA पर हमला, बोले- 20 सालों से सत्ता में, न उद्योग आए, न रोज़गार बढ़ा और न ही जनता की हालत सुधरी, कैसी है बिहार की डबल इंजन सरकार?

तेजस्वी का NDA पर हमला, बोले- 20 सालों से सत्ता में, न उद्योग आए, न रोज़गार बढ़ा और न ही जनता की हालत सुधरी, कैसी है बिहार की डबल इंजन सरकार?

राजद नेता व महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार को सच में बिहार का विकास करना होता, तो अब तक राज्य बदल चुका होता। उन्होंने कहा कि “डबल इंजन” की सरकार पिछले 12 सालों से है और इससे पहले भी लगभग 20 सालों से ये लोग शासन में हैं, लेकिन न तो उद्योग आए, न रोज़गार बढ़ा, और न ही लोगों की हालत सुधरी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। राजद नेता व महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार को सच में बिहार का विकास करना होता, तो अब तक राज्य बदल चुका होता। उन्होंने कहा कि “डबल इंजन” की सरकार पिछले 12 सालों से है और इससे पहले भी लगभग 20 सालों से ये लोग शासन में हैं, लेकिन न तो उद्योग आए, न रोज़गार बढ़ा, और न ही लोगों की हालत सुधरी।

पढ़ें :- सीएम योगी, बोले- भारत के शौर्य, स्वाभिमान और सांस्कृतिक वैभव का प्रेरणास्थल होगा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह (Amit Shah) ने हाल ही में कहा था कि बिहार में ज़मीन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से राज्य में फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है। तेजस्वी ने इस बात पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा गृह मंत्री पहले कभी नहीं देखा, जो खुद कहे कि उसके देश के एक राज्य में उद्योग नहीं लग सकते।

तेजस्वी ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि बीजेपी और एनडीए (NDA) सरकार का बिहार को आगे बढ़ाने का कोई इरादा ही नहीं है। वो न तो राज्य में रोज़गार देना चाहते हैं, न ही यहां विकास लाना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ बिहार पर पकड़ बनाकर सत्ता में बने रहना है।

तेजस्वी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ठान चुकी है कि अब बदलाव ज़रूरी है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि ये चुनाव महज सत्ता का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का है।उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब खुद तय करेंगे कि राज्य किस दिशा में जाएगा विकास की या पिछड़ने की।

राजद नेता व महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि  बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है और केंद्र में 12 साल से नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद भी मधुबनी और दरभंगा में तीन चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा- मैं चीनी मिल चालू कराऊंगा। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं- जहां किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए बाहर न जाना पड़े।

पढ़ें :- छठ मैया का अपमान बिहार की जनता कभी नहीं करेगी सहन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार चुनाव: मोतिहारी विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला पति के सामने चुनाव लड़ रही है पत्नी

बिहार चुनाव: मोतिहारी विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला पति के सामने चुनाव...

बिग बी के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस दिसंबर में होगी रीलिज, अमिताभ ने दिया आशिर्वाद

बिग बी के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस दिसंबर में होगी...

AI Conference 2025 : Microsoft CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत, एआई कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

AI Conference 2025 : Microsoft CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत,...

अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डाल जिंदा जलाया

अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डाल जिंदा...

भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर फर्जी वैज्ञानिक अख्तर कुतुबुद्दीन गिरफ्तार, संदेहास्पद परमाणु डेटा और 14 नक्शे भी बरामद, जांच में जुटीं एजेंसियां

भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर फर्जी वैज्ञानिक अख्तर कुतुबुद्दीन गिरफ्तार, संदेहास्पद परमाणु डेटा...

छठ मैया का अपमान बिहार की जनता कभी नहीं करेगी सहन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

छठ मैया का अपमान बिहार की जनता कभी नहीं करेगी सहन- प्रधानमंत्री...