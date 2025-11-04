तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज प्रताप यादव

पटना। बिहार के महुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Janashakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav) ने कहा कि उनके छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव “अभी बच्चे” हैं। उन्हें जिम्मेदारी देने का समय राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ही आएगा। तेज प्रताप, महुआ में तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि चूंकि तेजस्वी ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया था। इसलिए वह राघोपुर जाएंगे जहां से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने प्रेस से कहा कि बच्चा है। चुनाव के बाद उनको झुनझुना पकड़वाएंगे। अगर वह हमारे क्षेत्र में जाते हैं, तो हम भी उनके क्षेत्र में जाएंगे। फिर हम राघोपुर जाएंगे।