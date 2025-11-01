एनडीए का घोषणापत्र देख तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता गए डर- केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

  1. हिन्दी समाचार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के घोषणापत्र ने राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को डरा दिया है। सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग पहले से ही डरे हुए थे और एनडीए का घोषणापत्र देखते ही वे उछल पड़े। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने खोखले वादे किए है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के घोषणापत्र ने राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को डरा दिया है। सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग पहले से ही डरे हुए थे और एनडीए का घोषणापत्र देखते ही वे उछल पड़े। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने खोखले वादे किए है। एनडीए का संकल्प पत्र जो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के विज़न के साथ अगले पांच वर्षों के लिए एक वादा है।

गिरिराज सिंह ने साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र (Sahebpur Kamal Assembly Constituency) की बैठक को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से एनडीए उम्मीदवार सुरेंद्र विवेक की भारी जीत के लिए काम करने का आग्रह किया। साहेबपुर कमाल निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय जिले में स्थित है। सांसद गिरिराज सिंह 2014 से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में बस एक सप्ताह शेष है, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र पर सबसे अधिक नजर रखी जा रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर के लिए तैयार है, जबकि जन सुराज के प्रवेश से बिहार के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक नया आयाम जुड़ गया है। पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माने जाने वाले और उच्च जाति के भूमिहार मतदाताओं के प्रभुत्व वाले बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के मौजूदा विधायक और भूमिहार नेता कुंदन कुमार फिर से चुनाव लड़े रहे है। कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी पूर्व विधायक अमिता भूषण को मैदान में उतारा है, जो एक भूमिहार चेहरा हैं, जबकि जन सुराज ने सुरेंद्र कुमार सहनी को अपना उम्मीदवार बनाकर इस लड़ाई में एक नया आयाम जोड़ दिया है।

