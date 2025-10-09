तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से किया बड़ा वादा, बोले- 20 माह के अंदर हर परिवार में होगी एक सरकारी नौकरी

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर प्रदेश की जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने हर घर सरकारी नौकरी का वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर वे इस संबंध में एक अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी।

तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जुमलेबाजी नहीं, बल्कि वादों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने पटना में कहा कि हमारी सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है। उन्हें भी सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाया जाएगा और सरकार उन परिवारों को नौकरी देगी जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि 20 महीने में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी।

दिया नारा ‘मेरा कर्म बिहार है, मेरा धर्म बिहारी’

तेजस्वी यादव ने कहा,कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हमने पहले भी कहा था की जो घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उसकी नक़ल सरकार कर रही है। 20 साल पुरानी इस खटारा सरकार को ये मालूम ही नहीं था कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने 17 महीने में लोगों को नौकरी दी। आज ये लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे है। अब सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय बनेगा और नौकरी का सृजन होगा।

आरजेडी नेता ने इस वादे को केवल घोषणा नहीं, बल्कि अपना ‘प्रण’ बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “20 साल की सरकार ने हर घर को खौफ दिया, हम अब हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने दावा किया कि इस एक कदम से नौकरी से संबंधित हर कमी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। अपनी घोषणा को लेकर तेजस्वी ने कहा, कि ‘हम जो घोषणा कर रहे है, बहुत लोगों का सवाल होगा की कैसे देंगे? हमने सारा डेटा निकाला है और सभी सर्वे हमने करा लिया है और मेरा प्रण है ये और जो हो सकता है वही हम करेंगे।