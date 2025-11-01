तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- एनडीए उम्मीदवार राज्य में करा रहे है खून खराबा

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के आरा में हाल ही में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम पर आरोप लगाते हुए उन्होने कहा कि पिता- पुत्र की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा किया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार राज्य में खूब खून-खराबा कर रहे हैं।
पटना। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) ने बिहार के आरा में हाल ही में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम पर आरोप लगाते हुए उन्होने कहा कि पिता- पुत्र की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा किया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार राज्य में खूब खून-खराबा कर रहे हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी,
आपको पता है ना कल आरा में पिता-पुत्र प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
अपने भाषण में कृपया जंगलराज का जिक्र अवश्य करें। आपके प्रत्याशी खूब खून-खराबा कर रहे है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 1, 2025
पढ़ें :- केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन की आलोचना कर कहा एनडीए सरकार ने अपने सभी वादे किए पूरे
बता दे कि बिहार के आरा (भोजपुर ज़िला) में अज्ञात हमलावरों ने पिता-पुत्र की हत्या कर दी है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को आरा सदर एसडीपीओ राज कुमार साह ने कहा कि हमें सुबह घटना की सूचना मिली और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। हम घटना की जांच कर रहे हैं। मृतक दोनों पिता-पुत्र थे। यह पूछे जाने पर कि क्या यह घटना चुनाव से जुड़ी है, अधिकारी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बेटे की सगाई एक दो दिन में होनी थी। पुलिस इसी को लेकर जांच कर रही है।