  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- एनडीए उम्मीदवार राज्य में करा रहे है खून खराबा

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- एनडीए उम्मीदवार राज्य में करा रहे है खून खराबा

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के आरा में हाल ही में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम पर आरोप लगाते हुए उन्होने कहा कि पिता- पुत्र की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा किया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार राज्य में खूब खून-खराबा कर रहे हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) ने बिहार के आरा में हाल ही में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम पर आरोप लगाते हुए उन्होने कहा कि पिता- पुत्र की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा किया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार राज्य में खूब खून-खराबा कर रहे हैं।

पढ़ें :- दुलारचंद के हत्या में शामिल सभी को मिलेगी कठोर सजा- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल

बता दे कि बिहार के आरा (भोजपुर ज़िला) में अज्ञात हमलावरों ने पिता-पुत्र की हत्या कर दी है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को आरा सदर एसडीपीओ राज कुमार साह ने कहा कि हमें सुबह घटना की सूचना मिली और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। हम घटना की जांच कर रहे हैं। मृतक दोनों पिता-पुत्र थे। यह पूछे जाने पर कि क्या यह घटना चुनाव से जुड़ी है, अधिकारी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बेटे की सगाई एक दो दिन में होनी थी। पुलिस इसी को लेकर जांच कर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मायावती ने खोया जनाधार बढ़ाने के लिए भरी हुंकार, बोलीं-बसपा की मूल और असली शक्ति है बामसेफ

मायावती ने खोया जनाधार बढ़ाने के लिए भरी हुंकार, बोलीं-बसपा की मूल...

दुलारचंद के हत्या में शामिल सभी को मिलेगी कठोर सजा- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल

दुलारचंद के हत्या में शामिल सभी को मिलेगी कठोर सजा- भाजपा प्रदेश...

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन की आलोचना कर कहा एनडीए सरकार ने अपने सभी वादे किए पूरे

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन की आलोचना कर कहा एनडीए सरकार...

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- एनडीए उम्मीदवार राज्य में करा रहे है खून खराबा

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- एनडीए उम्मीदवार राज्य...

लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा- बिहार में बुलडोजर वालोंं की कोई जरूरत नहीं

लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी पर साधा निशाना,...

Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक, दिया ये निर्देश

Venkateswara Temple Stampede : आंध्र प्रदेश में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की...