तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- एनडीए उम्मीदवार राज्य में करा रहे है खून खराबा

पटना। राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) ने बिहार के आरा में हाल ही में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम पर आरोप लगाते हुए उन्होने कहा कि पिता- पुत्र की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा किया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार राज्य में खूब खून-खराबा कर रहे हैं।

बता दे कि बिहार के आरा (भोजपुर ज़िला) में अज्ञात हमलावरों ने पिता-पुत्र की हत्या कर दी है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को आरा सदर एसडीपीओ राज कुमार साह ने कहा कि हमें सुबह घटना की सूचना मिली और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। हम घटना की जांच कर रहे हैं। मृतक दोनों पिता-पुत्र थे। यह पूछे जाने पर कि क्या यह घटना चुनाव से जुड़ी है, अधिकारी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बेटे की सगाई एक दो दिन में होनी थी। पुलिस इसी को लेकर जांच कर रही है।