VIDEO: तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा- प्रधानमंत्री आरक्षण के मुद्दे पर नहीं कर रहे है बात

पटना। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, the Chief Ministerial candidate of the Grand Alliance) ने रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत का विश्वास जताते हुए कहा कि राज्य में अच्छा माहौल है। यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार पहले चरण के मतदान में और फिर 11 नवंबर को बदलाव के लिए मतदान करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)की भी आलोचना की और उन पर राज्य में आरक्षण के मुद्दे से बचने का आरोप लगाया।

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, Leader of the Opposition in Bihar) ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। माहौल बहुत अच्छा है। बिहार के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और वह 11 नवंबर को भी ऐसा ही करेंगे। चाहे वह प्रधानमंत्री हों या कोई अन्य मंत्री, कोई भी उस आरक्षण (Reservation) के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो हमने 17 महीने की अपनी सरकार के दौरान दिया था। प्रधानमंत्री लोगों का 65% आरक्षण (Reservation) खा गए हैं। उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि उन्होंने बिहार और गुजरात को क्या दिया। राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) ने समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र (Sarairanjan Assembly Constituency) में केएसआर कॉलेज के पास वीवीपीएटी पर्चियों (VVPAT slips) के बिखरे पाए जाने की कथित घटना को लेकर शनिवार को भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर निशाना साधा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए, राजद ने चुनाव आयोग पर कदाचार का आरोप लगाया और इसे चोरों का आयोग कहा। पार्टी ने सवाल किया कि वीवीपीएटी पर्चियों को कैसे और क्यों निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में केएसआर कॉलेज के पास ईवीएम से निकाली गई बड़ी संख्या में वीवीपीएटी पर्चियां सड़क पर बिखरी हुई मिलीं। ये पर्चियां कब, कैसे, क्यों और किसके आदेश पर फेंकी गईं? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब लोकतंत्र के उन डकैतों के निर्देश पर हो रहा है, जिन्होंने बाहर से आकर बिहार में डेरा डाल दिया है?” पार्टी ने एक्स पर लिखा है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार रविवार शाम को थम जाएगा, जिसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है।