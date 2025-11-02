तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर सभी अपराधियों को भेज देंगे जेल

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान मोकामा मे हुए बाहुबली नेता दुलारचंद्र यादव की हत्या के बाद सामने आया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सभी अपराधियों को जेल भेज दिया जाएगा।

बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद दो महीने के अंदर सभी अपराधी जेल भेज दिए जाएंगे। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मोकामा में जिस तरह की घटना घटी, वह तो होनी ही थी। हमारी सरकार बनी तो सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहतास में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई। बिहार में लगातार महाजंगलराज की स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा, जब गोलियां न चल रही हों। यह एनडीए को दिखाई नहीं देता है। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति बहुत खराब है।