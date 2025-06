Telangana Factory Explosion: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट पर जताया शोक; हादसे में 8 लोगों की मौत, 26 घायल

Telangana Factory Explosion: तेलंगाना संगारेड्डी जिले के पशमिलाराम में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर सिगाची केमिकल फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और करीब 26 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विस्फोट के कारण कर्मचारी 100 मीटर दूर जा गिरे, जिससे कई लोग पास के टेंट में फंस गए। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में हुई दुखद आग दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।” राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी ने लिखा, “पाशा मायलाराम औद्योगिक क्षेत्र आग दुर्घटना में कई लोगों की मौत से सदमा लगा है। घायलों के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करें। प्रभावित परिवारों को सरकार हर तरह से सहायता प्रदान करेगी।”

Deeply saddened by the tragic fire accident at a factory in Sangareddy, Telangana, which claimed several lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those injured.

