  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता वेरिएंट , जानें सभी वेरिएंट की कीमतें

Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता वेरिएंट , जानें सभी वेरिएंट की कीमतें

टेस्ला ने मंगलवार को अपनी सबसे अधिक बिकने वाली मॉडल वाई एसयूवी और मॉडल 3 सेडान के नए, अधिक बजट-अनुकूल संस्करण पेश किए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Mahindra Bolero Facelift 2025 : महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 लॉन्च , जानें शुरुआती कीमत और अपडेटेड फीचर्स
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता वेरिएंट , जानें सभी वेरिएंट की कीमतें

Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता...

Renault EV Dacia Hipster : रेनॉल्ट ईवी डेसिया हिप्स्टर पूरे परिवार के लिए है फिट , जानें फीचर्स और कीमत

Renault EV Dacia Hipster : रेनॉल्ट ईवी डेसिया हिप्स्टर पूरे परिवार के...

Mahindra Bolero Facelift 2025 : महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 लॉन्च , जानें शुरुआती कीमत और अपडेटेड फीचर्स

Mahindra Bolero Facelift 2025 : महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट 2025 लॉन्च , जानें...

Skoda Octavia RS bookings open :  भारत में स्कोडा ऑक्टेविया RS की बुकिंग शुरू , जानें लॉन्च की तारीख और कीमत

Skoda Octavia RS bookings open :  भारत में स्कोडा ऑक्टेविया RS की...

Ather Energy's production : एथर एनर्जी का उत्पादन 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार , Rizta बनी सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली स्कूटर

Ather Energy's production : एथर एनर्जी का उत्पादन 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर...

Honda ADV 350 Advance Features : होंडा ने पेश की एडवांस फीचर्स के साथ अपडेटेड ADV 350, जानें दमदार इंजन और स्पेसिफिकेशंस

Honda ADV 350 Advance Features : होंडा ने पेश की एडवांस फीचर्स...