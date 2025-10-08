Tesla: टेस्ला ने लॉन्च किया मॉडल Y और मॉडल 3 का सस्ता वेरिएंट , जानें सभी वेरिएंट की कीमतें

टेस्ला ने मंगलवार को अपनी सबसे अधिक बिकने वाली मॉडल वाई एसयूवी और मॉडल 3 सेडान के नए, अधिक बजट-अनुकूल संस्करण पेश किए। कंपनी ने इन मॉडलों को “सबसे किफायती गाड़ियां” करार दिया। जिनकी कीमत क्रमशः 39,990 डॉलर और 36,990 डॉलर है। खबरों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण घटती बिक्री और सिकुड़ते बाजार हिस्सेदारी से निपटना है।

सीईओ एलन मस्क ने इस कार को खरीदारों के एक बड़े वर्ग तक पहुँचने का एक ज़रिया बताया है, और पिछले साल कहा था कि प्रोत्साहनों के बाद, $30,000 से कम कीमत ही इसकी कुंजी है।

यूरोप और चीन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और 7,500 डॉलर के अमेरिकी टैक्स क्रेडिट के नुकसान के बीच, टेस्ला अपनी पुरानी कारों की गिरती बिक्री को कम करने की कोशिश कर रही है।

टेस्ला को उम्मीद है कि ये नए और सस्ते मॉडल धीमी पड़ती बिक्री को दोबारा ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। हालांकि, टेस्ला के निवेशक इन नए मॉडलों के बावजूद कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। मंगलवार को नए मॉडल लॉन्च होने के बावजूद, टेस्ला के शेयरों में गिरावट देखने को मिली।