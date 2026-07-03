  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Video-11 साल के बच्चे ने पिकअप ट्रक से 9 बौद्ध भिक्षुओं को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत, कई गंभीर

Video-11 साल के बच्चे ने पिकअप ट्रक से 9 बौद्ध भिक्षुओं को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत, कई गंभीर

उत्तर-पूर्वी थाईलैंड के मुकदाहान प्रांत में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया है। यहां एक 11 साल के लड़के ने अपने माता-पिता की पिकअप ट्रक से तीर्थयात्रा पर निकले बौद्ध भिक्षुओं के जुलूस को कुचल दिया। इस भीषण टक्कर में 9 बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं...

By Harsh Gautam 
Updated Date

बैंकॉक: उत्तर-पूर्वी थाईलैंड के मुकदाहान प्रांत में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया है। यहां एक 11 साल के लड़के ने अपने माता-पिता की पिकअप ट्रक से तीर्थयात्रा पर निकले बौद्ध भिक्षुओं के जुलूस को कुचल दिया। इस भीषण टक्कर में 9 बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय अस्पताल ने घायलों की जान बचाने के लिए तत्काल रक्तदान की अपील की है।

पढ़ें :- महिला सांसद के घर पर रेड, सोने की ब्रा-पेंटी , 27 किलो सोना समेत 490 करोड़ कैश मिला...

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब 35 भिक्षुओं और अनुयायियों का एक समूह सड़क मार्ग से तीर्थयात्रा पर जा रहा था। इसी दौरान बीमार होने के कारण स्कूल न जाकर घर पर अकेला मौजूद 11 वर्षीय लड़का बिना अनुमति माता-पिता की पिकअप ट्रक लेकर निकल गया। रफ्तार तेज होने के कारण वह वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे चल रहे भिक्षुओं को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पांच भिक्षुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चार अन्य की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के वक्त जुलूस में शामिल एक भिक्षु ने बताया ट्रैक पूरी रफ्तार में हमारी तरफ आया और भिक्षुओं को हवा में उछालते हुए कुचल दिया।

पढ़ें :- चलती ई-रिक्शा को हैक कर बंद करने वाले 3 चीनी एप्स पर सरकार ने लगाया बैन, कई प्रैंक वीडियो हो रहे थे वायरल

रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस मेजर जनरल पाइरोज थाईपुत्सा ने बताया कि शुरुआती जांच में बच्चे के विशेष जरूरतों वाला होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल बच्चे को डॉक्टरों और अभिभावकों की निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। मुकदाहान प्रांत के गवर्नर वोरायन बुनारात ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे देश में सड़क सुरक्षा और माता-पिता की जिम्मेदारी के लिए एक बड़ा सबक बताया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-11 साल के बच्चे ने पिकअप ट्रक से 9 बौद्ध भिक्षुओं को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत, कई गंभीर

Video-11 साल के बच्चे ने पिकअप ट्रक से 9 बौद्ध भिक्षुओं को...

महिला सांसद के घर पर रेड, सोने की ब्रा-पेंटी , 27 किलो सोना समेत 490 करोड़ कैश मिला...

महिला सांसद के घर पर रेड, सोने की ब्रा-पेंटी , 27 किलो...

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू, भारत ने पेश की खिराज-ए-अकीदत

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू,...

Pakistan Pakhtunkhwa : खैबर पख्तूनख्वा में खाई में गिरी बस, दर्दनाक हादसे में 40 यात्रियों की मौत; बचाव अभियान जारी

Pakistan Pakhtunkhwa : खैबर पख्तूनख्वा में खाई में गिरी बस, दर्दनाक हादसे...

पूर्व पेप्सिको सीईओ इंदिरा नूई का भारत की सामाजिक-कॉर्पोरेट व्यवस्था पर बड़ा बयान, अमेरिकी मेरिट सिस्टम की तारीफ और चीन भारत से बेहतर

पूर्व पेप्सिको सीईओ इंदिरा नूई का भारत की सामाजिक-कॉर्पोरेट व्यवस्था पर बड़ा...

Pakistan News : पाकिस्तान के लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी ,  दर्दनाक हादसे में 14 बच्चों की मौत

Pakistan News : पाकिस्तान के लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी...