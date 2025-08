इंडस्ट्री को बड़ा झटका, 34 साल की उम्र में एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, जानें किस वजह से गई जान?

नई दिल्ली। साउथ फिल्म इंडस्ट्री (South film industry) को बड़ा झटका लगा है। कन्नड़ अभिनेता संतोष बलराज (Kannada actor Santosh Balraj) के निधन की खबर सामने आई है। मशहूर निर्माता अनेकल बलराज के बेटे और कन्नड़ अभिनेता संतोष बलराज (Kannada actor Santosh Balraj) का 34 साल की उम्र में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि एक्टर का निधन पीलिया के चलते हुआ है।

बताया जा रहा है कि संतोष बलराज (Santosh Balraj) को कुछ समय पहले जॉन्डिस के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उनकी हालत ठीक लग रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ गई। इस गंभीर बीमारी ने उनकी जान ले ली और युवा अभिनेता इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। संतोष ने अपने अभिनय करियर में मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। उनके निधन की खबर से उनके फैंस के साथ-साथ कन्नड़ सिनेमा जगत में भी गहरा शोक छा गया है।

Really Sad Hear This News A Young Talented Actor Is No More At The Age Of 34, I Pray God To Give Strength To His Family His Soul Be Rest In Peace 💐🪔#SantoshBalraj #KichchaSudeep #Kannada #KFI #Yash #Darshan #Shivanna #DhruvaSarja https://t.co/S1rVurC6ti pic.twitter.com/jjfdCMLojZ

— UDay✘ (@PROUDAYZ) August 5, 2025