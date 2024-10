रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर ने गांधी व शास्त्री की जयंती पर दी शुभकामना, बोले- तीन बंदरों की वजह से आज देश उठा रहा कष्ट?

रामानंद सागर (Ramanand Sagar) की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी (Actor Sunil Lahri) ने 2 अक्तूबर को सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए फैंस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Father of the Nation Mahatma Gandhi) व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (Former PM Lal Bahadur Shastri) की जयंती की शुभकामनाएं दी हैं।