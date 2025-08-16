  1. हिन्दी समाचार
  3. The Bengal Files : ‘द बंगाल फाइल्स’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान हंगामा और पुलिस ने रुकवाया कार्यक्रम, भड़के निर्देशक, बोले- दबाई जा रही है हमारी आवाज

बॉलीवुड के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री (Director Vivek Ranjan Agnihotri) की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) का शनिवार को ट्रेलर रिलीज हुआ। हालांकि, ट्रेलर पहले दोपहर 12 बजे रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसमें देर हो गई और ये एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान हंगामा भी देखने को मिला।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुबई। बॉलीवुड के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री (Director Vivek Ranjan Agnihotri) की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) का शनिवार को ट्रेलर रिलीज हुआ। हालांकि, ट्रेलर पहले दोपहर 12 बजे रिलीज होना था, लेकिन बाद में इसमें देर हो गई और ये एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम रुकवा दिया। अब इस मामले पर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है।

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने एक प्रमुख मूवी थिएटर चैन द्वारा ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को रद्द करने पर खुलकर बात की। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि फिल्म के ट्रेलर आमतौर पर सिनेमाघरों में लॉन्च किए जाते हैं। हमारी फिल्म का भी ऐसे ही होना था। लेकिन मैं जैसे ही अमेरिका से कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखलाओं में से एक ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत अधिक राजनीतिक दबाव है और अगर वे ऐसा करते हैं, तो राजनीतिक उथल-पुथल होगी। इसलिए हमने एक अन्य मल्टीप्लेक्स से बात की, उन्होंने भी कहा कि माफ कीजिए सर, बहुत अधिक राजनीतिक दबाव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें यह शुरू से पता होता, तो हम इतनी सारी टीमों और अभिनेताओं को लेकर यहां क्यों आते और इतना पैसा क्यों खर्च करते।

हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो रही

विवेक ने आगे कहा कि जब फिल्म बंगाल पर आधारित है तो इसका ट्रेलर भी तो यहीं लॉन्च होना चाहिए। मैं भी हार मानने वालों से नहीं हूं। फिल्म का ट्रेलर थिएटर की जगह होटल के बैंक्वेट हॉल में रिलीज हुआ। ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं हमारी आवाज दबने की कोशिश क्यों हो रही है।

ममता सरकार को किस बात का डर है?

निर्देशक ने अधिकारियों से अपने ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को रद्द करने का कारण पूछते हुए कहा कि एक तरफ, मेरे खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी के सदस्य ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी ऐसा कर रहा है। वे लोग ऐसा कर रहे हैं। कोलकाता के मुख्यमंत्री ने जब हमने फिल्म की घोषणा की थी, धमकी दी थी कि हम ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) को यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो सरकार किस बात से डर रही है? इस फिल्म में क्या मुद्दा है?

फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कोलकाता पहुंचीं

ये सब देखकर तो लगता है कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बेहद जरूरी था। हम कश्मीर गए, वहां तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कश्मीर के हालात बंगाल से बेहतर? अब तो मैं चाहती हूं कि यह फिल्म सभी लोग जरूर देखें। यह कहना है एक्ट्रेस और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी का। पल्लवी शनिवार को अपनी अगली फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कोलकाता पहुंचीं। इस कार्यक्रम को कोलकाता पुलिस ने बीच में ही रुकवा दिया, जिसके चलते फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने में देरी हो गई।

