'बेरोज़गारी का सीधा रिश्ता वोट चोरी से है...' राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला

Politics News: बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कथित तौर पर वोट चोरी को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने बेरोजगारी के मुद्दे को वोट चोरी जोड़कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी का सीधा रिश्ता वोट चोरी से है।
Politics News: बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कथित तौर पर वोट चोरी को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने बेरोजगारी के मुद्दे को वोट चोरी जोड़कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी का सीधा रिश्ता वोट चोरी से है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है – और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोज़गार और अवसर देना। लेकिन BJP चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती – वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर के सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोज़गारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसीलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसीलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है।’
राहुल ने आगे लिखा, ‘देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है। लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी PR, सेलिब्रिटीज़ से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं, बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है। क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे, तब तक बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे, न वोट की चोरी। भारत को बेरोज़गारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है।’
भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है – और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है।
जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोज़गार और अवसर देना।
पढ़ें :- किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा...अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना
लेकिन BJP चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती – वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर… pic.twitter.com/DlDmdYOl5i
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2025