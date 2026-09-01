  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. BJP का बस एक ही मकसद है, किसी भी क़ीमत पर जीत और भारत के लोकतंत्र का अंत : राहुल गांधी

BJP का बस एक ही मकसद है, किसी भी क़ीमत पर जीत और भारत के लोकतंत्र का अंत : राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) चुनाव आयोग (Election Commission) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर लगातार हमला जारी रखे हैं। मंगलवार को एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि भाजपा और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके बदलते रहते हैं, और बदलते रहेंगे, मकसद बस एक ही है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) चुनाव आयोग (Election Commission) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर लगातार हमला जारी रखे हैं। मंगलवार को एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि भाजपा और ‘वोट चोरी आयोग’ के तरीके बदलते रहते हैं, और बदलते रहेंगे, मकसद बस एक ही है। किसी भी क़ीमत पर BJP की जीत, और भारत के लोकतंत्र का अंत।

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के आश्वासन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, 5 सितंबर को नहीं करेगी 'दिल्ली मार्च'

राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक 39 लाख नए वोटर जुड़ गए। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं। यह वोट चोरी थी।

उन्होंने कहा कि बंगाल 2026 SIR में जिन नामों को काटा गया, उनमें से 91 फीसदी नाम अपील के बाद वापस जोड़ने पड़े। यानी हर 10 में से 9 नाम गलत तरीके से काटे गए, और नाम चुनाव के बाद ही जोड़े गए। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं। यह वोट चोरी थी। और अब महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं को ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी हर पांचवां वोटर।

लोक सभा 2024: 9.29 करोड़

विधान सभा 2024: 9.7 करोड़

SIR 2026: 7.78 करोड़

पढ़ें :- पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोस्ट से यूपी की सियासत में आया भूचाल, बोले-'गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब तेजी से आ रही है नीचे '

कौन सी लिस्ट सही थी?

वोट चोरी से बनी सरकार के लिए जनता ज़रूरी नहीं है। यही कारण है कि ये BJP न जनता की सुनती है, न उनका आदेश मानती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

4200 करोड़ की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की डिजाइन है घटिया, पैचवर्क हुआ बेअसर, जानें क्या है विकल्प?

4200 करोड़ की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की डिजाइन है घटिया,...

BJP का बस एक ही मकसद है, किसी भी क़ीमत पर जीत और भारत के लोकतंत्र का अंत : राहुल गांधी

BJP का बस एक ही मकसद है, किसी भी क़ीमत पर जीत...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के आश्वासन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, 5 सितंबर को नहीं करेगी 'दिल्ली मार्च'

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के आश्वासन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने...

Subhash Chandra Loan Settelment : 22006 करोड़ रुपये कर्ज के बदले 6.25 करोड़ रुपये के सुभाष चंद्रा के लोन सेटलमेंट प्लान पर NCLT का स्टे

Subhash Chandra Loan Settelment : 22006 करोड़ रुपये कर्ज के बदले 6.25...

पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोस्ट से यूपी की सियासत में आया भूचाल, बोले-'गेंद जितनी ऊपर जानी थी चली गई, अब तेजी से आ रही है नीचे '

पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के पोस्ट से यूपी की सियासत में...

Good News : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 21000 रुपये दिवाली का बोनस? होगा करीब तीन गुना फायदा

Good News : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 21000 रुपये दिवाली का...