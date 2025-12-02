चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10 घंटे का समय भी आवंटित

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) संसद में चुनाव सुधारों पर बहस कराने के लिए तैयार है, जिसमें हर राज्य के लिए SIR पर भी चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने इसकी समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। विपक्षी दलों ने मांग की कि SIR पर चर्चा को अन्य कार्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए, जबकि रीजीजू ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा पहले होगी।

सरकार की ओर से SIR पर चर्चा को प्राथमिकता न देने पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और फिर वे सदन से बहिर्गमन कर गए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और माकपा के नेताओं ने मंगलवार को रीजीजू से मुलाकात कर एसआईआर (SIR) पर तत्काल चर्चा की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा का समय घोषित करना चाहिए।