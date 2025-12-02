  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10 घंटे का समय भी आवंटित

चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10 घंटे का समय भी आवंटित

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) संसद में चुनाव सुधारों पर बहस कराने के लिए तैयार है, जिसमें हर राज्य के लिए SIR पर भी चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) संसद में चुनाव सुधारों पर बहस कराने के लिए तैयार है, जिसमें हर राज्य के लिए SIR पर भी चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

पढ़ें :- संचार साथी ऐप पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा-कर सकते हैं इसे डिलीट, विपक्ष ने लगाया था जासूसी का आरोप

एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने इसकी समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। विपक्षी दलों ने मांग की कि SIR पर चर्चा को अन्य कार्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए, जबकि रीजीजू ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा पहले होगी।

सरकार की ओर से SIR पर चर्चा को प्राथमिकता न देने पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और फिर वे सदन से बहिर्गमन कर गए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और माकपा के नेताओं ने मंगलवार को रीजीजू से मुलाकात कर एसआईआर (SIR) पर तत्काल चर्चा की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा का समय घोषित करना चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10 घंटे का समय भी आवंटित

चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10...

विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग पर अड़ा और 'वोट चोर- गद्दी छोड़' के लगाए नारे, लोकसभा स्पीकर ने बुलाई बैठक

विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग पर अड़ा और 'वोट चोर- गद्दी...

बेशर्म निकला पाकिस्तान, मानवता की सभी हदे की पार, मुश्किल के हालात से जुझ रहे श्रीलंका ने जताई नाराजगी

बेशर्म निकला पाकिस्तान, मानवता की सभी हदे की पार, मुश्किल के हालात...

संचार साथी एप पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले- लोकतंत्र में किसी भी चीज़ को जबरन लागू करना है चिंता की बात

संचार साथी एप पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले-...

देश में कुत्ता कोई टॉपिक ही नहीं है, इसके अलावा कई और गंभीर मुद्दे हैं जिन पर सरकार को करनी चाहिए बात : राहुल गांधी

देश में कुत्ता कोई टॉपिक ही नहीं है, इसके अलावा कई और...

रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, CBFC पॉइंट्स पर करे विचार

रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म धुरंधर पर दिल्ली हाई कोर्ट...