'कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में, देश का विभाजन करवा दिया...' विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी

Partition Horrors Remembrance Day: पूरा भारत कल यानी 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है, लेकिन आज लोग देश के बंटवारे की दर्दनाक इतिहास को याद कर रहा है, जब अखंड भारत को आजाद करने से पहले अंग्रेजों ने देश को दो टुकड़ों में बाट दिया और 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिसको देश गुरुवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने “विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस” के अवसर पर लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मीडिया से कहा, “…हमारे देश के अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन 1947 में जब हमें आजादी मिली, अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी कराया था। पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास में अत्याचारों की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करते हैं।”

विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र की कार्यवाही में भाग लेने से पहले सीएम योगी ने गोंडा की एक लड़की श्रद्धा ठाकुर से मुलाकात की। श्रद्धा ने पहले भी सीएम से मुलाकात की थी और उनसे अपने स्कूल की सड़क की मरम्मत करवाने का अनुरोध किया था। आज, सड़क की मरम्मत होने पर उसने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उसने कहा, “मैंने उन्हें धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने मेरे स्कूल की सड़क की मरम्मत करवाई। मैं पहले भी उनसे अपने स्कूल की सड़क के बारे में शिकायत करने के लिए मिली थी।”