सिपाही ने मछुआरों को दी सलाह जाल हटाओ कोई बह ना जाये, जाल हटाते समय खुद तेज बहाव में बहा, 10 घंटे से ज्यादा हो गए रेस्क्यू चलते हुए

मुरादाबाद: गश्त के दौरान यूपी पुलिस सिपाही मोनू बाढ़ के तेज बहाव में बह गया. बीती रात करीब 3 बजे गश्त को दौरान मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था. मछुआरों को तेज बहाव से दूर रहने के लिए कहा और उसके बाद खुद जाल हटाने लगा तभी सिपाही का पैर फिसलने से तेज बहाव में बह गया. सूचना मिलने पर पुलिस और गौतखोरो की टीम मौके पर पहुंच गयी. 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी सिपाही का शव नहीं मिला हैं. परिजनों को सूचना मिलने के बाद गाजियाबाद से परिजन भी मौके पर पहुंच गए. मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के चटकाली गांव के पास की घटना है.

मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में बढ़ा का पानी आने से चारों तरफ खेतो में पानी भर गया. छोटी नहरों और नदियों में से पानी के बहाव में बह कर बड़ी तादात में मछली आ गयी है. मछली पकड़ने के लिए स्थानीय लोगों ने और मछुआरों ने रास्ते की पुलियो पर मछली पकड़ने के लिए जाल लगा दिए है. डिलारी थाने में तैनात मोनू सिपाही बीती रात 3 बजे गश्त कर रहा था. चटकाली गांव के पास सड़क की पुलिया पर कुछ मछुआरें रात में जाल लगाकर मछली पकड़ रहे थे. मोनू ने सभी लोगों को समझाया की पानी का बहाव बहुत तेज है इसलिए जाल हटाओ कोई पानी में ना बह ना जाये. जिसके बाद मोनू खुद भी मछली वाला जाल हटाने लगा. रात का अंधेरा होने की वजह से मोनू का पैर फिसल गया और तेज बहाव में बह गया. रात का अंधेरा होने की वजह से तुरंत कोई मद्द्त के लिए आगे नहीं आया. जिसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गयी. पुलिस और गौतखोर मौके पर पहुंच गए. गौतखोर लगातार 10 घंटे से मोनू की तालश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सका है. सिपाही मोनू गाजियाबाद का रहने वाला है और 2018 बेच का सिपाही है. राम गंगा नदी में गिरे सिपाही मोनू के परिवार वाले गाज़ियाबाद से मुरादाबाद घटना स्थल पर पहुंच गए. परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है. ग्रामीणों के मुताबिक गश्त पर आए दो पुलिस वाले नदी में गिरे थे जिस में से एक बच गया और दूसरा डूब गया. एसडीएम और एसपी ग्रामीण की निगरानी में रेसक्यू ऑपरेशन जारी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद