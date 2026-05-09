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पीएम मोदी ने खुले मंच से जिस बुजुर्ग का छुआ पैर, जानिए BJP को खड़ा करने में उनका कितना बड़ा योगदान

PM Modi Touched Makhanlal Sarkar's Feet on the Stage : पश्चिम बंगाल में नए सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद एक बुजुर्ग के पैर छूए और आशीर्वाद लिया। दरअसल, पीएम मोदी ने जिस कार्यकर्ता के पैर छूए उनका नाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले आंदोलन से जुड़ा है। 

By Abhimanyu 
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PM Modi Touched Makhanlal Sarkar’s Feet on the Stage : पश्चिम बंगाल में नए सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद एक बुजुर्ग के पैर छूए और आशीर्वाद लिया। दरअसल, पीएम मोदी ने जिस कार्यकर्ता के पैर छूए उनका नाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले आंदोलन से जुड़ा है।

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जानकारी के अनुसार, कोलकाता में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सबसे वरिष्ठ BJP कार्यकर्ताओं में से एक, माखनलाल सरकार को सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। माखनलाल सरकार को 1953 में कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ होने पर गिरफ्तार किया गया था। 98 वर्ष की आयु में भी, माखनलाल सरकार आज़ादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती ज़मीनी स्तर के नेताओं में से एक बने हुए हैं।

माखनलाल सरकार सिलीगुड़ी के रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे और उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा भी थे। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद सरकार पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के संगठनात्मक समन्वयक बने। सिर्फ एक साल के अंदर ही लगभग 10,000 सदस्यों को बीजेपी में शामिल करवाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है।

माखनलाल सरकार 1981 से लगातार सात वर्षों तक बीजेपी जिला अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। जब आम तौर पर बीजेपी के नेता किसी एक ही संगठनात्मक पद पर दो साल से ज्यादा नहीं रह पाते थे।

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