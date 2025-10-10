टीएमसी के मंत्री सहित विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने मारा छापा

  1. हिन्दी समाचार
तृणमूल कांग्रेस के नेता के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मार दिया। ईडी ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मंत्री सुजीत बोस के दोनों घर सहित कार्यालय पर छापेमारी की है। मंत्री के साथ ही प्रर्वतन निदेशालय ने टीएमसी विधायक तापस रॉय और पूर्व उत्तर दमदम नगर पालिका अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के ठिकानों पर भी छापेमारी की हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के नेता के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मार दिया। ईडी ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मंत्री सुजीत बोस (Fire and Emergency Services Minister Sujit Bose) के दोनों घर सहित कार्यालय पर छापेमारी की है। मंत्री के साथ ही प्रर्वतन निदेशालय ने टीएमसी विधायक तापस रॉय (MLA Tapas Roy) और पूर्व उत्तर दमदम नगर पालिका अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती (Former North Dumdum Municipality Chairman Subodh Chakraborty) के ठिकानों पर भी छापेमारी की हैं। ईडी ने यह कार्रवाई नगर निकायों में भर्ती घोटाले से जुड़ी है। तीनों पर भर्ती के दौरान अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शुक्रवार सुबह सात बजे एक सभी जगह पर छापेमारी की। मंत्री सुजीत बोस के पैतृक घर सहित उनके निवास और कार्यालय पर छापा मारा है। ईडी के साथ केंद्रीय बल (central force) के जवान भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक मंत्री बोस के घर में घुसने में ईडी को 40 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। वहीं ईडी ने सुजीत बोस के बेटे समुद्र बोस को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 9 घंटे तक चली छापेमारी मे ईडी ने दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की है।

वहीं ईडी ने विधायक तापस रॉय ((MLA Tapas Roy) के बीबी गंगुली स्ट्रीट स्थित घर और सुबोध चक्रवर्ती के बिराटी निवास पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि तीनों TMC नेताओं के ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। यह छापेमारी नगर निकाय में हुए भर्ती से जुड़ी है। अधिकारियों ने बताया 2010 से 2021 तक दक्षिण दमदम और उत्तर दमदम नगर पालिकाओं (South Dum Dum and North Dum Dum Municipalities) में हुई भर्ती में अनियमित बढ़तने के कारण छापेमारी की गई है।

 

