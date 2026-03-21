  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. 20 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में राउज एवेन्यु कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई, बिटकॉइन से जुड़ा है मामला

20 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में राउज एवेन्यु कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई, बिटकॉइन से जुड़ा है मामला

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी आयुष वार्ष्णेय की रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन से जवाब मांगा है। वह 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में है। आईआईटी टॉपर वार्ष्णेय को सीबीआई ने इस मामले में पहली बार 20 हजार करोड़ रुपए के कथित बिटकॉइन घोटाले के आरोप में गिरफ़्तार किया था।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी आयुष वार्ष्णेय की रेगुलर ज़मानत की अर्ज़ी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (Central Bureau of Investigation) से जवाब मांगा है। वह 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में है। आईआईटी टॉपर वार्ष्णेय को सीबीआई ने इस मामले में पहली बार 20 हजार करोड़ रुपए के कथित बिटकॉइन घोटाले के आरोप में गिरफ़्तार किया था। आरोप है कि वह श्रीलंका भागने की कोशिश कर रहा था और लुकआउट सर्कुलर के आधार पर उसे एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया गया था।

पढ़ें :- पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी, तीनों के खिलाफ नहीं मिला कोई साक्ष्य

एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) मयंक गोयल ने सीबीआई से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख़ तय की। वार्ष्णेय ने वकील ध्रुव गुप्ता के ज़रिए ज़मानत की अर्ज़ी दी है। 17 मार्च को लिंक एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) नीतू नागर ने आयुष वार्ष्णेय को 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसे आईपीसी की धारा 406 और 420 सहित इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ़्तार किया गया है। बताया गया है कि आरोपी डार्विन लैब का को-फ़ाउंडर है। सीबीआई के अनुसार, यह मामला 2015 में शुरू की गई गेन बिटकॉइन योजना से जुड़ा है। आरोप है कि इस योजना को अमित भारद्वाज, (जिनकी मृत्यु हो चुंकी है) ने अपने भाई अजय भारद्वाज और उनके नेटवर्क ने शुरू किया था। आरोप है कि निवेशकों को दस प्रतिशत रिटर्न का लालच दिया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं और इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) भी समानांतर जांच कर रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

20 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में राउज एवेन्यु कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई, बिटकॉइन से जुड़ा है मामला

20 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में राउज एवेन्यु कोर्ट ने सीबीआई...

ऊर्जा संकट के बीच ईरान में अमेरिका को दिया कड़ा जवाब, कहा- अतंराष्ट्रीय बाजारों के लिए नहीं है कच्चा तेल

ऊर्जा संकट के बीच ईरान में अमेरिका को दिया कड़ा जवाब, कहा-...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से परमाणु सामग्री निकालने के लिए तलाश रहे है विकल्प

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से परमाणु सामग्री निकालने के लिए...

86 वर्ष की उम्र में हुआ ​अभिनेता का हुआ निधन, पूरे विश्व में फैली शौक की लहर, एक्टर अक्षय कुमार ने कहा मैं उनका शुक्रगुजार हूं

86 वर्ष की उम्र में हुआ ​अभिनेता का हुआ निधन, पूरे विश्व...

दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने फिल्म धुरंधर-2 को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- पहला पार्ट पसंद आया

दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने फिल्म धुरंधर-2 को लेकर दिया बड़ा बयान,...

LPG Booking Time में बड़ा बदलाव, अब 24 घंटे नहीं घड़ी देखकर करनी होगी बुकिंग, जानिए नया टाइम-टेबल

LPG Booking Time में बड़ा बदलाव, अब 24 घंटे नहीं घड़ी देखकर...