  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर में गार्ड को बंधक बनाकर की लूट

सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर में गार्ड को बंधक बनाकर की लूट

मानसरोवर पॉश कॉलोनी में हुई लूट की इस बड़ी घटना इस क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है. औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों में भय का माहौल है, व्यापारिक संगठनों ने भी पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने की अपील की है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- मुरादाबाद शहर की सबसे पॉश मानसरोवर कॉलोनी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मानसरोवर कॉलोनी में प्रसिद्ध निर्यातक अरविंद वडेरा के घर बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है. घर में घुसकर न केवल भारी मात्रा में लूटा पाट की बल्कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को भी बेरहमी से घायल कर दिया. सूत्रों के मुताबिक चौकीदार की गर्दन पर चाकू रख दिया और जब विरोध किया तो ऊंगली काट दी गार्ड की हालत नाजुक है. फैक्ट्री कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गार्ड को निजी अस्पताल पहुंचाया. संभल जनपद की असमोली विधानसभा से सपा विधायक के घर के बराबर में ही लूट की घटना. घटना की जानकारी मिलते ही मझोला थाना प्रभारी रविंद्र कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

पढ़ें :- मुरादाबाद नजूल भूमि अवैध कब्जा मामला: डीएम, MDA VC के खिलाफ लोकायुक्त परिवाद

मानसरोवर पॉश कॉलोनी में हुई लूट की इस बड़ी घटना इस क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है. औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों में भय का माहौल है, व्यापारिक संगठनों ने भी पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने की अपील की है. मझोला थाना प्रभारी ने कहा कि घटना बेहद संदिग्ध लग रही है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मालिक अरविंद वडेरा शहर से बाहर गए हुए है. फैक्ट्री में नौकर और कमलेश शाह गार्ड ही मौजूद थे. इसलिए इस मामले को देखते हुए हर पहलु पर हमारी पुलिस की टीम जांच कर रही है. लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सपा विधायक का घटना पर बड़ा बयान :-

पीतल कारोबारी अरविंद वडेरा के पड़ोस मैं रहने वाली संभल जनपद की असमोली विधानसभा से सपा विधायक ने कहां कि नगर के पाश इलाके मैं लूट होना हैरानी भरा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है. सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए है. उसके बाद इस तरह की घटना होना इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग है. इस घटना से पाश इलाके मानसरोवर मैं लूट से कॉलोनी मैं भय का माहौल.

पढ़ें :- मुरादाबाद MDA में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, शोरूम का पास हुआ नक्शा, लेकिन बन गया दीपा अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंट, 200 मीटर दुरी पर है MDA ऑफिस

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

 

 

पढ़ें :- परी रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद आतिशबाजी का वीडियो आया सामने, कारो से आतिशबाजी करने वाले एक्सपोर्टर के बेटों पर हुई एफआईआर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर में गार्ड को बंधक बनाकर की लूट

सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर...

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती...

नौतनवां में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य पदयात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत

नौतनवां में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य पदयात्रा, जगह-जगह हुआ...

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, अखिलेश यादव ने शोक...

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 10 दिसम्बर

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित...

लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद से जुड़े मामले से थे परेशान

लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद...