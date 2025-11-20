सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर में गार्ड को बंधक बनाकर की लूट

मुरादाबाद:- मुरादाबाद शहर की सबसे पॉश मानसरोवर कॉलोनी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मानसरोवर कॉलोनी में प्रसिद्ध निर्यातक अरविंद वडेरा के घर बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है. घर में घुसकर न केवल भारी मात्रा में लूटा पाट की बल्कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को भी बेरहमी से घायल कर दिया. सूत्रों के मुताबिक चौकीदार की गर्दन पर चाकू रख दिया और जब विरोध किया तो ऊंगली काट दी गार्ड की हालत नाजुक है. फैक्ट्री कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गार्ड को निजी अस्पताल पहुंचाया. संभल जनपद की असमोली विधानसभा से सपा विधायक के घर के बराबर में ही लूट की घटना. घटना की जानकारी मिलते ही मझोला थाना प्रभारी रविंद्र कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

मानसरोवर पॉश कॉलोनी में हुई लूट की इस बड़ी घटना इस क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है. औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों में भय का माहौल है, व्यापारिक संगठनों ने भी पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने की अपील की है. मझोला थाना प्रभारी ने कहा कि घटना बेहद संदिग्ध लग रही है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मालिक अरविंद वडेरा शहर से बाहर गए हुए है. फैक्ट्री में नौकर और कमलेश शाह गार्ड ही मौजूद थे. इसलिए इस मामले को देखते हुए हर पहलु पर हमारी पुलिस की टीम जांच कर रही है. लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सपा विधायक का घटना पर बड़ा बयान :-

पीतल कारोबारी अरविंद वडेरा के पड़ोस मैं रहने वाली संभल जनपद की असमोली विधानसभा से सपा विधायक ने कहां कि नगर के पाश इलाके मैं लूट होना हैरानी भरा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है. सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए है. उसके बाद इस तरह की घटना होना इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग है. इस घटना से पाश इलाके मानसरोवर मैं लूट से कॉलोनी मैं भय का माहौल.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद