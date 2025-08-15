War 2 Box Office Collection Day 1: फिल्म ने पहले दिन तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड, 2 ब्लॉकबस्टर भी हैं शामिल

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वार 2’ को सिनेमाघरों में स्वातंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। सिर्फ इतना ही नहीं ‘वॉर 2’ ने कई फिल्मों की ओपनिंग के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। फिल्म के पहले दिन कलेक्शन इसका सबूत दे रहा है। फिल्म ‘वॉर 2’ ने ग्रैंड ओपनिंग के मामले में 5 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन-सी 5 फिल्में हैं, जिनके रिकॉर्ड ‘वॉर 2’ ने तोड़े हैं।

‘वॉर 2’ ने तोड़ा रिकॉर्ड

Sacnilk के अनुसार, ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की ‘वॉर 2’ ने पहले दिन भारत में 52 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने ग्रैंड ओपनिंग के मामले में ‘सिकंदर’, ‘जाट’, ‘सैयारा’, ‘केसरी 2’ और ‘हाउसफुल 5’ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

‘वॉर 2’ ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

सिकंदर: 26 करोड़

सैयारा: 21.5 करोड़

केसरी 2: 7.75 करोड़

हाउसफुल 5: 24 करोड़

जाट: 9.5 करोड़

वहीं, रजनीकांत की पैन इंडिया फिल्म ‘कुली’ ने ‘वॉर 2’ को पछाड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की है। ‘कुली’ ने ओपनिंग डे कलेक्शन में 65 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जो ‘वॉर 2’ की कलेक्शन से करीब 13 करोड़ रुपये ज्यादा है। आंकड़ों के हिसाब से ये दोनों ही फिल्में इस साल की बड़ी ओपनिंग मूवी हैं। पहले दिन नाइट शो में फिल्म ने शानदार कमाई की थी।

दोनों फिल्मों की कास्ट

फिल्म ‘वॉर 2’ में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं, जहां आप फिल्म में जूनियर एनटीआर की एंट्री पर शॉक्ड होते हैं। वहीं, कियारा आडवाणी भी स्क्रीन पर पहली बार एक्शन करती दिखाई दे रही हैं।