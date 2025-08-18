हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘थामा’की कास्ट का फर्स्ट लुक जारी,फैंस का उत्साह और भी बढ़ा

मुंबई। मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘थामा’ (Film ‘Thama’) से अब आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) समेत फिल्म की पूरी कास्ट का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। साथ ही कौन किस किरादर में नजर आएगा, इसकी भी जानकारी सामने आ गई है। फर्स्ट लुक के सामने आने के बाद अब फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह और भी बढ़ गया है।

इंसानियत की आखिरी उम्मीद बने आयुष्मान खुराना

मेकर्स ने फिल्म से आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana), नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और परेश रावल (Paresh Rawal) के लुक रिवील किए हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना आलोक के किरदार में नजर आएंगे, जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। जारी किए गए पहले लुक में आयुष्मान अंधेरे में खड़े इंटेंस लुक देते नजर आ रहे हैं।

रोशनी की पहली किरण हैं रश्मिका



फिल्म से रश्मिका मंदाना का भी लुक सामने आया है। उनके किरदार का नाम ताड़का है, जो रोशनी की एक ही पहली किरण हैं। इस लुक में रश्मिका गुस्से में नजर आ रही हैं। वो एक जंगल में खड़ी हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं। हरे रंग की ड्रेस में रश्मिका काफी खतरनाक नजर आ रही हैं।

अंधेरे के बादशाह हैं नवाज

हॉरर-यूनिवर्स में अक्षय कुमार के बाद अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी एंट्री हो चुकी है। नवाज ‘थामा’ में विलेन के किरदार में नजर आएंगे। उनके किरदार का नाम यक्षसन है, जो अंधेरे का बादशाह है। नवाज पोस्टर में एक डरावनी हंसी हंस रहे हैं। उनके पीछे एक विशालकाय प्रतिमा का चेहरा नजर आ रहा है, जिसके दो बड़े से दांत हैं और आंखों में आग जल रही है। साथ ही पीछे एक काली देवी या राक्षसों की देवी की प्रतिमा भी नजर आ रही है।

मिस्टर राम बजाज गोयल के किरदार में दिखेंगे परेश रावल

इस फिल्म में परेश रावल भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। वो फिल्म में मिस्टर राम बजाज गोयल का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी खासियत है कि वो हमेशा कॉमेडी में भी ट्रेजेडी ढूंढ लेते हैं। आंखों में चश्मा और स्वेटर पहने परेश रावल पोस्टर में परेशान नजर आ रहे हैं। उनका बैकग्राउंड आधा काला और आधा लाल है।

‘थामा’ की कल दिखेगी दुनिया की पहली झलक

फिल्म की मेन कास्ट के फर्स्ट लुक जारी करने के साथ ही मेकर्स ने ये भी बताया है कि कल यानी 19 अगस्त को ‘थामा’ की दुनिया की पहली झलक सामने आएगी। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित ‘थामा’ इस साल दीवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होनी है।