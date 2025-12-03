  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. पान मसाला खाने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी,  नये आदेश से खरीदारों को होगा सीधा फायदा

पान मसाला खाने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी,  नये आदेश से खरीदारों को होगा सीधा फायदा

देश में सभी तरह के पान मसाला पैकेट (चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो) के ऊपर खुदरा बिक्री मूल्य और दूसरी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने अगले साल एक फरवरी से ऐसा करना अनिवार्य होगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में सभी तरह के पान मसाला पैकेट (चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो) के ऊपर खुदरा बिक्री मूल्य और दूसरी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने अगले साल एक फरवरी से ऐसा करना अनिवार्य होगा।

पढ़ें :- ​शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ही आग बबूला हुए सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी हुए नाराज

बता दें कि इससे पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेट को कुछ घोषणाएं नहीं करने से छूट मिली हुई थी। हालांकि, अब इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेट के ऊपर भी खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा और 2011 के नियमों के तहत सभी जरूरी घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से छोटे पैक पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमतों को रोका जा सकेगा और ग्राहक को बेहतर जानकारी के साथ खरीदने का फैसला लेने में मदद मिलेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

किंग कोहली का 'विराट फार्म' जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य

किंग कोहली का 'विराट फार्म' जारी, भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को...

पान मसाला खाने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी,  नये आदेश से खरीदारों को होगा सीधा फायदा

पान मसाला खाने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी,  नये आदेश...

Election Commission Report : भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में 959 करोड़ रुपये , जानें कांग्रेस और टीएमसी को कितना मिला चंदा?

Election Commission Report : भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में 959 करोड़...

'सरकार ने नये लेबर कोड बहाने श्रमिकों से उनके अधिकार छीन लिये...' प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप

'सरकार ने नये लेबर कोड बहाने श्रमिकों से उनके अधिकार छीन लिये...'...

अखिलेश यादव ने चला मास्टरस्ट्रोक, ‘PDA’ के ‘A’ का बताया नया मतलब

अखिलेश यादव ने चला मास्टरस्ट्रोक, ‘PDA’ के ‘A’ का बताया नया मतलब

'अरावली की पहाड़ियों के लिए मोदी सरकार ने साइन किया डेथ वारंट', सोनिया गांधी ने लेख में प्रदूषण को लेकर जताई चिंता

'अरावली की पहाड़ियों के लिए मोदी सरकार ने साइन किया डेथ वारंट',...