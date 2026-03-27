  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम की क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है : टीएमसी

सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम की क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है : टीएमसी

Excise duty cut on petrol and diesel : केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटा दी है। जिसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटकर शून्य हो गयी है। जिस पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम की क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Excise duty cut on petrol and diesel : केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटा दी है। जिसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटकर शून्य हो गयी है। जिस पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम की क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है।

पढ़ें :- भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

एक्साइज़ ड्यूटी घटाये जाने पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने शुक्रवार को पीटीआई से कहा, “एक्साइज़ ड्यूटी में यह कटौती सरकार की नाकामी को दिखाती है। पिछले तीन हफ़्तों से मोदी सरकार यही कहती रही कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एक्साइज़ ड्यूटी इसलिए कम की है क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। यह सरकार तभी हरकत में आती है, जब कोई खतरा होता है। कई लोगों को गैस मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।”

बता दें कि युद्ध के चलते दुनियाभर में मंडरा रहे ऊर्जा के संकट के बीच भारत सरकार का यह फैसला तेल कंपनियों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें संकट के समय में महंगे दामों पर कच्‍चा तेल खरीदना पड़ रहा था। हालांकि, राज्‍य सरकारों का वैट लागू रहेगा। वहीं, आम लोगों को केंद्र के फैसले का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे। अगर तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम घटाती हैं तो इसका लोग को फायदा मिलेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जनता को दिलाया भरोसा, कहा- संघर्ष के बीच में भी नहीं होगी देश में उर्वरक की कमी

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जनता को दिलाया भरोसा, कहा- संघर्ष के...

मंत्री असीम अरुण को कन्नौज डीएम ने 45 मिनट तक करवाया इंतजार, फिर कार्यक्रम छोड़कर चल दिये मिनिस्टर और फोड़ा लेटर बम

मंत्री असीम अरुण को कन्नौज डीएम ने 45 मिनट तक करवाया इंतजार,...

Ram Navami : रामलला के ललाट पर सूर्यदेव ने किया तिलक, रवि योग व सर्वार्थसिद्धि योग का बना है विशेष संयोग

Ram Navami : रामलला के ललाट पर सूर्यदेव ने किया तिलक, रवि...

देश में लगने वाले लॉकडाउन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया बड़ा बयान, कहा- यह एक गैर जिम्मेदाराना हरकत

देश में लगने वाले लॉकडाउन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने...

भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर दिया बड़ा बयान, कहा- टीएमसी के नेतृत्व में गुंडों और जिहादियों का राज कायम हुआ

भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर दिया बड़ा बयान, कहा- टीएमसी के...

'हर नागरिक के लिए एक बड़ी राहत...' केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने के दिये संकेत

'हर नागरिक के लिए एक बड़ी राहत...' केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने...