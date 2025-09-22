मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया: अमित शाह

  1. हिन्दी समाचार
नवरात्र के पहले दिन यानी आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी के सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार का नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं-बहनों को #NextGenGST रिफॉर्म का उपहार!

शिव मौर्या 
नई दिल्ली। नवरात्र के पहले दिन यानी आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी के सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार का नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं-बहनों को #NextGenGST रिफॉर्म का उपहार! मोदी जी ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है। इस GST में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई है। खाद्य एवं घरेलू सामान, होम बिल्डिंग व मैटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि, सेवाएं, खिलौने, स्पोर्ट्स व हैंडीक्राफ्ट्स, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, बीमा जैसे क्षेत्रों में GST में अभूतपूर्व राहत से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनकी बचत भी बढ़ेगी।

केंद्रीय गृहमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अनेक डेयरी प्रोडक्ट्स पर GST शून्य करना हो, या साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर अभूतपूर्व कमी, #NextGenGST रिफॉर्म हर वर्ग के घर में खुशियों की सौगात लेकर आया है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सीनियर सिटिजन पॉलिसी, 33 लाइफ-सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीरो GST से लेकर ऑक्सीजन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल, डेंटल व वेटनरी डिवाइसेज पर न्यूनतम GST तक, GST रिफॉर्म देशवासियों की सेविंग्स में ऐतिहासिक वृद्धि करेगा।

उन्होंने आगे लिखा, कृषि उपकरणों और फर्टिलाइजर सेक्टर में GST कमी से किसान उत्साहित हैं और अब वाहन खरीददारी के लिए भी देशवासियों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इस GST रिफॉर्म से आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। आप भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाएं।

 

 

