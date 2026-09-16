Hanuman Ansh Game : आ रहा Hanuman Ansh गेम,दुनिया भर के अरबों लोगों तक पहुंचाना चाहते है मेकर्स

Hanuman Ansh Game : बॉलीवुड में ‘हनुमान अंश’ जैसी बड़ी और चौंकाने वाली सफलता शायद ही कभी देखने को मिलती है। विशाल चतुर्वेदी की लिखी और निर्देशित, नीम करौली बाबा पर बनी इस भक्ति-प्रधान बायोपिक ने लगभग 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट से 7 अगस्त को रिलीज़ होने के पाँच हफ़्तों के भीतर 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नेट कमाई की है। पाँचवें हफ़्ते में भी इसके रोज़ाना 7,000 से ज़्यादा शो चल रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त सफलता पर किसी का ध्यान न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए, फ़िल्म के प्रोड्यूसर ‘स्वयंभू मीडिया नेटवर्क’ ने ‘FAU-G: Domination’ बनाने वाले स्टूडियो ‘nCore Games’ के साथ दुनिया भर के लिए कई सालों की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। इसका मकसद इस फ़्रैंचाइज़ी को सिनेमा स्क्रीन से निकालकर गेमिंग कंसोल, PC और फ़ोन तक ले जाना है।

इस डील की खास बातें ध्यान देने लायक हैं। nCore की सब्सिडियरी कंपनी ‘Dot9 Games’ मोबाइल, PC और कंसोल प्लेटफ़ॉर्म के लिए तीन गेम डेवलप और पब्लिश करेगी। पहला गेम दुनिया भर में मोबाइल पर रिलीज़ होगा। इसमें खिलाड़ी भारत के हर राज्य और क्षेत्र के कस्टम अवतारों के साथ अपनी आवाज़ में हनुमान चालीसा की हर चौपाई को सीख सकेंगे, उसका पाठ कर सकेंगे और उसे महसूस कर सकेंगे। इसे खास तौर पर हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है—चाहे वह कोई बच्चा हो जो अपनी पहली चौपाई सीख रहा हो, या कोई बुज़ुर्ग जिसके लिए चालीसा का पाठ रोज़ाना की दिनचर्या का हिस्सा हो। साथ ही, पूरा चालीसा अनुभव मुफ़्त में उपलब्ध होगा। बड़े पैमाने पर एक्शन-ओरिएंटेड कंसोल और PC गेम भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी बाद में दी जाएगी।

हालांकि, ये प्रोजेक्ट केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। भारत में इस समय 50 करोड़ से अधिक गेमर्स मौजूद हैं. इसके अलावा, हनुमान अंश के आध्यात्मिक केंद्र और मुख्य प्रेरणा नीम करौली बाबा के भारत से बाहर विदेशों में भी करोड़ों भक्त हैं। यही नहीं, विदेशों में लगभग 3.5 करोड़ एनआरआई रहते हैं। यानी इस गेम के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय दर्शक वर्ग पहले से मौजूद है। nCore के संस्थापक विशाल गोंडल ने कहा कि वे “हनुमान चालीसा को दुनिया भर के अरबों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।”