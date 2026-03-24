  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अवैध रिश्ते का खौफनाक अंजाम! पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मार की हत्या कर दी, फिर हुआ फरार

अवैध रिश्ते का खौफनाक अंजाम! पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मार की हत्या कर दी, फिर हुआ फरार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कथित रिश्ते से नाराज पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सोमवार देर रात ट्रोनिका सिटी इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी राशिद (38) ने अपनी पत्नी शबनम (36) और उसके जानने वाले फहीम (32) को घर बुलाया था....

By हर्ष गौतम 
Updated Date

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कथित रिश्ते से नाराज पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सोमवार देर रात ट्रोनिका सिटी इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी राशिद (38) ने अपनी पत्नी शबनम (36) और उसके जानने वाले फहीम (32) को घर बुलाया था। इसी दौरान तीनों के बीच विवाद हुआ, जो अचानक हिंसक हो गया। इसके बाद राशिद ने पहले अपनी पत्नी और फहीम की गोली मार के ​हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

पढ़ें :- Breaking News : अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट किया कैंसिल तो नहीं मिलेगा कोई रिफंड, सरकार ने बदल दिया रिफंड का पूरा नियम

घटना की सूचना पड़ोसियों ने डायल-112 पर दी, जिन्होंने घर से झगड़े और गोली की आवाजें सुनी थीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर दोनों लोग पड़े थे। घर के अंदर खून के निशान फैले हुए थे, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जांच में सामने आया है कि फहीम, राशिद के साथ ही काम करता था और पिछले दो साल से उसका घर आना-जाना था। इसी दौरान उसकी शबनम से नजदीकियां बढ़ीं, जिसे लेकर कुछ दिन पहले राशिद को शक हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ था।

बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में केवल एक बेटा मौजूद था, जबकि बाकी छह बच्चे दूसरे मकान में थे। पड़ोसियों के अनुसार, राशिद और शबनम के कुल 7 बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

BJP नेता विवेक मौर्य की पहल लाई रंग: अंबेडकरनगर में बनेगा केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन ​

BJP नेता विवेक मौर्य की पहल लाई रंग: अंबेडकरनगर में बनेगा केंद्रीय...

Cold Storage Accident : मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी सस्पेंड को किया, प्रशासनिक और विभागीय जांच शुरू

Cold Storage Accident : मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी...

अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर सीधा अटैक, बोले- कहीं ऐसा न हो कि झूठा विश्व गुरु आप से कहें रोटी का साइज भी छोटा कर लो

अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर सीधा अटैक, बोले- कहीं ऐसा न...

अवैध रिश्ते का खौफनाक अंजाम! पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मार की हत्या कर दी, फिर हुआ फरार

अवैध रिश्ते का खौफनाक अंजाम! पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की...

यूपी में मौसम का यू-टर्न, इन जिलों में मंगलवार से होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

यूपी में मौसम का यू-टर्न, इन जिलों में मंगलवार से होगी बारिश,...

'यूपी में मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा...' AIMIM प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान

'यूपी में मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा...' AIMIM...