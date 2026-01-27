भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करेगा : पीएम मोदी

  1. हिन्दी समाचार
PM Modi at India Energy Week: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत-यूके ट्रेड डील का पूरक है, यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करेगा। 

PM Modi at India Energy Week: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत-यूके ट्रेड डील का पूरक है, यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगा, सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करेगा।

इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इंडिया एनर्जी वीक बातचीत और एक्शन दोनों के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। आज, एनर्जी सेक्टर भारत में बहुत सारे मौके दे रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, भारत दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौके देता है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दशक के आखिर तक तेल और गैस सेक्टर में 100 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य है। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनिंग हब बन जाएगा, क्षमता 260 MT से बढ़ाकर 300 MT की जाएगी। भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है, सभी सेक्टर्स में सुधार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में कहा कि भारत का एनर्जी सेक्टर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के मौके देता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दुनिया भर के लोग इसे ‘सभी डील की जननी’ कह रहे हैं।” भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता) भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए जबरदस्त अवसर लाता है। यह समझौता वैश्विक GDP का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। यह लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

