भारतीय नव वर्ष मेला विक्रम संवत 2083 व चैती महोत्सव 19 से 30 मार्च तक होगा आयोजन

लखनऊ। भारतीय नव वर्ष मेला विक्रम संवत 2083 व चैती महोत्सव 2026 का आयोजन श्री रामलीला समिति ऐशबाग लखनऊ 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार से 30 मार्च 2026 दिन सोमवार तक करेगी। यह जानकारी मंगलवार को श्री रामलीला समिति ऐशबाग के तुलसी सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में अध्यक्ष हरीश चन्द्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष शुभम अग्रवाल ,मंत्री आशुतोष शर्मा (आशु ) ,कोषाध्यक्ष ऋतुराज रस्तोगी ,संयुक्त मंत्री शुभम अग्रवाल, संयुक्त मंत्री हर्षित जायसवाल -आडिटर, अक्षय अग्रवाल क़ानूनी सलहाकार, सुधीर साहू एवं आयोजन समिति के सदस्य शील कुमार अग्रवाल श्रेष्ठ अग्रवाल सुमित अग्रवाल धीरज अग्रवाल ने दी। भारतीय नववर्ष मेला एवं चैती महोत्सव 2026 में तुलसी मंच पर श्री कृष्णलीला का मंचन करने के लिए कोलकाता से आये हुये नाट्यगुरु भास्कर बोस जी अपने कलाकारों सहित उपस्थित हुये।

अध्यक्ष हरीश चन्द्र अग्रवाल ने बताया की भारतीय नववर्ष मेला एवं चैती महोत्सव 2026 का शुभारम्भ नवसंवत चैत्र शुक्ल प्रतिप्रदा 19 मार्च 2026 को प्रातःकाल कलश स्थापना करके गणेश पूजन के साथ प्रारम्भ होगा तत्पश्चात श्री कृष्ण एवं राधा जी का अभिनय करने वाले कलाकारों का पूजन किया जायेगा उसके पश्चात दोपहर 3 बजे सुन्दरकाण्ड पाठ प्रारम्भ होगा जिसका समापन सायकाल 6:30 बजे होगा कृष्णलीला का मंचन प्रारम्भ होने से पहले प्रतिदिन सायकाल 7:30 बजे तुलसी मंच पर देवताओं का आवाहन स्तुति पाठ से किया जायेगा।

तत्पश्चात नृत्य डांस एकेडमी द्वारा भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका समापन रात्रि 8 बजे होगा रात्रि 8 बजे से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किया जायेगा जिसका समापन रात्रि 8:30 बजे होगा तत्पश्चात रात्रि 8:30 बजे श्री कृष्णलीला का मंचन प्रारम्भ होगा ,जो रात 11:30 बजे तक चलेगा श्री रामलीला समिति ऐशबाग ने श्री कृष्णलीला के मंचन में कुछ बदलाव किये है जिसमे श्री कृष्ण जी के लीलाओं के माध्यम से प्रेम की भक्ति वात्सल्य का सन्देश देने का प्रयास किया है साथ ही साथ श्री कृष्णलीला जी द्वारा उनकी रणनीति एवं कूटनीति द्वारा अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने की लीलाओं का मंचन प्रस्तुत किया जायेगा।

भगवान श्री कृष्ण ने संसार को जो गीता का ज्ञान दिया वो भी मंच पर प्रस्तुत किया जायेगा रामनवमी पर्व 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को आतिशबाजी के साथ बड़े धूम -धाम के साथ मनाया जायेगा 30 मार्च दिन सोमवार को वर्वरीक जी की कथा के साथ श्याम खाटू जी की कथा प्रस्तुत की जायेगी तत्पश्चात श्री कृष्ण जी के अनेको रूपों के साथ फूलो की होली खेल कर समापन उत्सव मनाया जायेगा तत्पश्चात उपस्थित भक्तजनो को प्रसाद वितरण किया जायेगा।