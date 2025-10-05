भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हर बार चटाई धूल, आंकड़ें देखकर रह जाएंगे हैरान

IND vs PAK Women’s World Cup 2025 Match: आज आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भिड़ंत फातिमा सना की पाकिस्तान टीम से होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने होंगी। यह मैच दो ऐसी टीमों के बीच खेला जाना है, जिनके प्रदर्शन में जमीन-आसमान का अंतर है।

दरअसल, विमेंस क्रिकेट टीम में भारत ने पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई है। भारत और पाकिस्तानी की महिला टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला साल 2005 में खेला गया था, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 289 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 96 रनों पर सिमट गई थी। तब से अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 11 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इन सभी मैचों में भारतीय टीम ने ही जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की टीम हर बार जीत के लिए तरसती रही है।

कोलंबो में रविवार को खेले जाने वाले मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े को 12-0 करना चाहेगी। जबकि पाकिस्तान टीम इतिहास रचने की उम्मीद में उतरेगी। बता दें कि मौजूदा टूर्नामेंट में अपने मैच में श्रीलंका को हराया था। वहीं, पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अगर रविवार हरमनप्रीत कौर की टीम पाकिस्तान को हराती है तो उनके पास पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने का मौका होगा।