मौसम विभाग ने दी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान और गुजरात में मानसून सुस्त

नई दिल्ली। इस माह में देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के करीब 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, जहां एक तरफ उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में बादल जमकर बरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात में मानसूनी गतिविधियों बिल्कुल ही नहीं हो रही है।

फिलहाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून की रफ्तार तेज हो चुकी है। इसको गंभीरता से लेते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटों के लिए दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

18 राज्यों में अलर्ट जारी

IMD ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित कुल 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं यदि देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित राज्यों की बात करे तो राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी हुई है।