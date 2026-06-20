रिलेशनशिप को लेकर Gen Z लड़कियों की सोच तेजी से बदली, अब वे चाहती हैं शिव जैसा शांत, भरोसेमंद और सपोर्टिव पार्टनर

मुंबई: लड़कियों की आज के समय में रिश्तों को लेकर सोच तेजी से बदल रही है। खासकर Gen Z लड़कियां अब सिर्फ दिखावे, स्टाइल या कूल लड़कों से ज्यादा प्रभावित नहीं होतीं हैं। वे ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जो उन्हें समझे, सम्मान दे और भावनात्मक रूप से मजबूत हो। यही वजह है कि अब Gen Z लड़कियों की पसंद भगवान शिव जैसे शांत, संतुलित और भरोसेमंद व्यक्तित्व की तरफ बढ़ रही है।

लाइफ पार्टनर को लेकर Gen Z लड़कियों की बदली सोच

आम तौर पर 1997 के बाद जन्मे लोगों को Gen Z कहा जाता है। यह जनरेशन पहले के मुकाबले ज्यादा समझदार, अपनी बात खुलकर कहने वाली, लॉजिकल और इमोशंस को समझने वाली है। खासकर जब बात प्यार और रिश्तों की आती है, तो इनकी सोच तेजी से बदल रही है। इसी विषय को लेकर आजकल एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आजकल की लड़कियां अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर में भगवान शिव जैसी खूबियां चाहती हैं। यहां भगवान शिव जैसा पार्टनर का मतलब भगवान बनने से नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव और गुणों से है।

अब लड़कियां दिखावे, ओवर रोमांस या सिर्फ कूल बनने वाले लड़कों से ज्यादा इंप्रेस नहीं होतीं हैं। वे ऐसे पार्टनर चाहती हैं जो सच्चा हो, सिंपल हो, जमीन से जुड़ा हो और रिश्ते को समझे। वैसे यह सोच पूरी तरह नई भी नहीं है। पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यानी शिव जैसे गुण हमेशा से आदर्श माने गए हैं। अब बस फर्क इतना है कि आज की लड़कियां फिर से उन्हीं गुणों को अपने पार्टनर में ढूंढ रही हैं। आइए समझते हैं कि इस बदलती सोच के पीछे आखिर कौन-सी भावनात्मक जरूरतें छिपी हैं?

Gen Z लड़कियां चाहती हैं भोलेनाथ जैसा पार्टनर

कई लड़कियां कहती हैं कि उन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसमें भगवान शिव जैसी खूबियां हों। यह बात सिर्फ धर्म या आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी भावनाएं और समाज से जुड़ी सोच भी छिपी हुई है। Gen Z लड़कियों को रिश्तों में स्थिरता, धैर्य और इमोशनल बैलेंस चाहिए होता है। भगवान शिव के स्वभाव में भी यही खूबियां देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि लड़कियां ऐसे पार्टनर की चाहत रखती हैं जो गुस्से में भी खुद को संभाल कर रखे, बेवजह रिएक्ट न करे, लेकिन जब उसकी पार्टनर किसी परेशानी में हो, तो पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ा हो जाए।

रिश्तों में बांधें नहीं बल्कि सशक्त बनें

भगवान शिव की एक खास बात यह है कि वे एक तरफ योगी और दूसरी तरफ गृहस्थ भी हैं । यही बैलेंस Gen Z लड़कियों को काफी आकर्षित करता है। आज के जमाने की लड़कियां ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो उनके सपनों को रोके नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में उनका साथ दे। शिव जी हमेशा माता पार्वती को अपने साथ रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें शक्तियां भी देते हैं। मां पार्वती ने कई बार राक्षसों का नाश भी किया था, जो यह दिखाता है कि शिव जी उन पर पूरा भरोसा करते थे। वे उन्हें बांधकर नहीं रखते थे, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देते थें। आज की लड़कियां भी ऐसा ही पार्टनर चाहती हैं, जो उनके करियर को समझे, उन्हें सपोर्ट करे और उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी दे।

सिर्फ शक्ति या सिर्फ चेतना से काम नहीं चलता है, बल्कि दोनों का साथ होना जरूरी

भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप बहुत खास माना जाता है। इसमें आधा हिस्सा शिव का है और आधा माता शक्ति का। इसका सीधा सा मतलब है कि पुरुष और महिला एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों मिलकर ही जीवन और सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। यह रूप यह भी बताता है कि सिर्फ शक्ति या सिर्फ चेतना से काम नहीं चलता है, बल्कि दोनों का साथ होना जरूरी है। यानी रिश्ते में बराबरी और संतुलन सबसे ज्यादा मायने रखता है। अर्धनारीश्वर का संदेश साफ है कि पति-पत्नी या पार्टनर्स को एक-दूसरे को बराबर समझना चाहिए, एक-दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और हर फैसले में दोनों की अहमियत होनी चाहिए।

वे ऐसा रिश्ता चाहती हैं जो बराबरी और सम्मान पर टिका हो, न कि सिर्फ मर्द होने के घमंड पर

भगवान शिव की एक खास बात यह है कि वे जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही दयालु और शांत स्वभाव के भी हैं। Gen Z लड़कियों के लिए आदर्श पार्टनर वही है जो बाहर से मजबूत हो, लेकिन अंदर से समझदार, केयरिंग और सॉफ्ट दिल वाला हो। भगवान शिव को अहंकार खत्म करने वाला भी माना जाता है। इसलिए आज की लड़कियां भी ऐसे पार्टनर चाहती हैं जिनमें बेवजह का ईगो न हो। वे ऐसा रिश्ता चाहती हैं जो बराबरी और सम्मान पर टिका हो, न कि सिर्फ मर्द होने के घमंड पर। आज के रिश्तों में लड़कियां समझदारी चाहती हैं, जहां एक-दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश न हो, बल्कि दोनों मिलकर एक-दूसरे को समझें और सपोर्ट करें।