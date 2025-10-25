‘मोदी सरकार मुझे मरवा सकती है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा…’ सरकारी बंगले से निकाले जाने पर उदित राज का बड़ा आरोप

Udit Raj family government bungalow controversy: कांग्रेस नेता उदित राज और उनकी पत्नी सीमा राज ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उनके परिवार को पंडारा पार्क स्थित सरकारी बंगले से उन्हें जबरन बेदखल कर दिया। जबकि संबन्धित मामला अदालत में विचाराधीन है। हालांकि, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि उदित राज की पत्नी, सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी सीमा राज, स्वीकृत अवधि से पांच महीने अधिक समय तक रुकी रहीं। वहीं, पूर्व सांसद उदित राज ने शनिवार को दावा किया कि मोदी सरकार उन्हें मरवा सकती है, लेकिन वह समझौता नहीं करेंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई से उदित राज ने कहा, “मोदी सरकार मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रही है ताकि मैं भी एडीजीपी वाई पूरन कुमार की तरह आत्महत्या कर लूँ। मैंने मनोहर लाल खट्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। हमारा सामान बाहर फेंक दिया गया है, जबकि 28 अक्टूबर को अदालत में सुनवाई होनी है। वे दलितों को एक ‘सीमा’ में रखना चाहते हैं—जैसा कि वे सदियों से करते आए हैं। यहाँ तक कि आईबी ने भी कहा था कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है क्योंकि मुझे धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे। मोदी सरकार मुझे मरवा सकती है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा…”
इस मामले में उदित राज की पत्नी सीमा ने कहा, “मैंने संपदा निदेशालय से नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक घर में रहने की अनुमति मांगी थी। मैं बाजार दर पर किराया देने को भी तैयार थी, जैसा कि अन्य मामलों में होता है। इसके बावजूद, उन्होंने बेदखली का आदेश जारी कर दिया, जिसके खिलाफ हमने अपील दायर की थी। उन्हें पता था कि अदालत में सुनवाई होनी है और हम स्थगन प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी वे अचानक आ गए और हमारा सामान बाहर फेंक दिया। उन्होंने हमें परेशान किया और अदालत की अवमानना की है।”
