  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. नवरात्रि के प्रथम दिवस को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाएंगे: पीएम मोदी

नवरात्रि के प्रथम दिवस को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाएंगे: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि, नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल, यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाएंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि, नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल, यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाएंगे।

पढ़ें :- नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रही: ओवैसी

पीएम ने कहा, एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, neo middle class, युवा, किसान, महिलाएं, युवा, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी, त्योहारों के इस मौसम में सभी का मन मीठा होगा।

साथ ही कहा, 2017 में, भारत ने जीएसटी सुधारों को लागू करके एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की, जिससे एक युग का अंत हुआ और इसके आर्थिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, मैं देश के कोटि-कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की, और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्स्लेरेट करेगी। कारोबार को और आसान बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे।

उन्होंने आगे कहा, सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो बदलते समय और राष्ट्र की आवश्यकताओं के साथ विकसित होती है। जैसे-जैसे देश आगे बढ़ता है, अगली पीढ़ी के सुधार आवश्यक होते जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, और वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं, दोनों को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत नए सुधार पेश किए जा रहे हैं। संशोधित संरचना के तहत, केवल 5% और 18% के कर स्लैब लागू होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं अधिक किफायती हो जाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब आपने हमें 2014 में सेवा का अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया। हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स संभव हो पाया। यह केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि आज देश दर्जनों टैक्स से मुक्त हुआ। वन नेशन, वन टैक्स का सपना साकार हुआ।

पढ़ें :- हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है : पीएम मोदी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रही: ओवैसी

नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020...

हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है : पीएम मोदी

हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, हर घर को...

अपर्णा के भाई अमन बिष्ट पर 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का लगा आरोप, FIR दर्ज

अपर्णा के भाई अमन बिष्ट पर 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का...

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की करेंगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सात नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की करेंगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सात नए मंत्रियों के...

पार्टी और परिवार से नाराजगी की अटकलों के बीच रोहिणी आचार्य ने दी सफाई, बोलीं- मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है...

पार्टी और परिवार से नाराजगी की अटकलों के बीच रोहिणी आचार्य ने...