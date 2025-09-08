  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘अगले उपराष्ट्रपति को भी सतर्क रहना चाहिए… ‘ VP इलेक्शन से पहले संजय राउत ने उम्मीदवारों को किया आगाह

Vice President Election: भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। इस चुनाव में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों गठबंधन अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने अगले उपराष्ट्रपति को सावधान रहने की सलाह दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उपराष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, “यह एक अच्छा चुनाव है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है। हम और हमारे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपील करते हैं कि सभी लोग संविधान बचाने के लिए चुनाव करें और सांसदों को अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। हालात ऐसे हैं कि हमें पूर्व उपराष्ट्रपति का अता-पता भी नहीं है। इससे पता चलता है कि इस लोकतंत्र में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई हिम्मत दिखाता है, तो उसे गायब कर दिया जाता है। अगले उपराष्ट्रपति को भी सतर्क रहना चाहिए।”

गौरतलब है कि मॉनसून सत्र के शुरुआत में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे खराब स्वास्थ्य को कारण बताया था। लेकिन, विपक्ष धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा है। चर्चाएं ऐसी भी रही हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ने दबाव में आकर इस्तीफा दिया था। वहीं, उपराष्ट्रपति से इस्तीफे के बाद धनखड़ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए, न ही उनका कोई बयान सामने आया।

