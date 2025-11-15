पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने विस्फोट के बाद मुंतजिर मेहदी का विजय उत्सव किया रद्द

नई दिल्ली। भद्रवाह में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (People’s Democratic Party) इकाई ने शनिवार को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए दुखद आकस्मिक विस्फोट के बाद बडगाम के विजयी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के विजय उत्सव को रद्द कर दिया। पूरे जम्मू-कश्मीर को हिला देने वाले इस विस्फोट में पुलिसकर्मियों, एक नागरिक और राजस्व विभाग के एक कर्मचारी सहित बहादुर पुलिस कर्मियों की जान चली गई। हृदय विदारक क्षति ने पूरे क्षेत्र में शोक की छाया डाल दी है। सम्मान के निशान के रूप में, पीडीपी भद्रवाह ने दो मिनट का मौन रखा। इस दौरान न केवल नौगाम त्रासदी में बल्कि हाल ही में दिल्ली विस्फोट में खोई आत्माओं के लिए प्रार्थना की।

पार्टी सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों को शक्ति प्रदान करने और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जश्न अनुचित था जब परिवार शोक मना रहे हों। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं शहीद नायकों को समर्पित कीं, जिनकी सेवा और बलिदान को उन्होंने हमेशा याद रखा जाएगा। एक दिन पहले, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (People’s Democratic Party) ने शुक्रवार को बडगाम विधानसभा उपचुनाव (Budgam Assembly by-election) में जीत हासिल की, जिसमें पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने सभी 17 दौर की मतगणना के बाद 4,478 मतों के अंतर से जीत हासिल की। ​​शुक्रवार देर रात नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक आकस्मिक विस्फोट में नौ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए और पास की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल (Shri Maharaja Hari Singh Hospital) में भर्ती कराया गया है। देर रात हुए विस्फोट के बाद श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन को मलबे में तब्दील करने के कुछ घंटों बाद गृह मंत्रालय ने शनिवार को इस त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक घटना करार दिया। एक आधिकारिक बयान में जम्मू और कश्मीर डिवीजन (एमएचए) के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने कहा कि विस्फोट 14 नवंबर को रात 11:20 बजे पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ।